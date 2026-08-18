Interpelación a Luis Caputo: el peronismo exige su citación a Diputados por el destino del impuesto a los combustibles

La oposición cuestiona que los recursos del ICL, que tienen una afectación específica para infraestructura vial, permanezcan invertidos mientras se profundiza el deterioro de las rutas nacionales. El pedido de interpelación se da luego de las declaraciones de Adrián Ravier sobre el destino de esos fondos y en medio de los reclamos de intendentes, funcionarios y trabajadores de Vialidad por la falta de obras.

Durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria exigió la interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, para que explique en el Congreso qué destino tienen los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El reclamo se da en medio de la fuerte preocupación por el estado de las rutas nacionales y de una discusión que volvió a instalarse en los últimos días: qué ocurre con los recursos que tienen una afectación específica para financiar obras viales.

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La reunión estuvo marcada por la ausencia de los diputados del oficialismo y sus aliados y por los reclamos de intendentes, funcionarios provinciales, representantes sindicales y organizaciones vinculadas con la seguridad vial. El presidente de la comisión, Martín Aveiro, cuestionó que numerosos proyectos vinculados con el deterioro de la infraestructura vial hayan sido derivados a otras comisiones y reclamó que el tema sea discutido en Obras Públicas.

Uno de los principales expositores fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien apuntó directamente contra el destino de los recursos del impuesto. "Es la primera vez que ese fondo que ha recaudado 1,3 billones de pesos se lo han destinado a la timba, a la compra de títulos", afirmó Katopodis durante la reunión. Y remarcó que el deterioro de las rutas nacionales ya es visible en todo el país: "No hay provincia, gobernador o intendente de cualquier color político que no haya hecho alguna manifestación para reclamar por el estado de las rutas nacionales".

El ministro bonaerense también puso el foco en el aumento del impuesto. Recordó que Javier Milei había prometido que se "cortaría un brazo" si aumentaba un impuesto y señaló que, desde entonces, el ICL aumentó 1230%, mientras que la nafta subió 550% y la inflación acumuló un 330%.

El funcionario bonaerense también advirtió por el impacto que tiene la falta de mantenimiento sobre la actividad económica . Puso como ejemplo a Vaca Muerta y al complejo agropecuario y señaló que el deterioro de la red vial puede afectar el traslado de los camiones y, por lo tanto, la producción y la logística del país.

Además, Katopodis señaló que la discusión no se limita al fondo vial y aseguró que el Gobierno también retuvo más de $290.000 millones correspondientes al Fondo Hídrico. En ese marco, adelantó que reclamarán junto con los gobernadores que el Impuesto a los Combustibles Líquidos sea coparticipado.

Vialidad: denuncian que hasta el 75% de las rutas está en mal estado

Durante la reunión también expuso Patricia Mazitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), quien presentó un informe sobre el estado de la red vial nacional.

Según los datos que llevó a la comisión, entre 70% y 75% de las rutas se encuentran actualmente en mal estado. Mazitelli señaló que en diciembre de 2023 aproximadamente la mitad de la red se encontraba en condiciones regulares o malas, mientras que el deterioro se profundizó desde entonces. También advirtió que el presupuesto destinado a Vialidad Nacional cayó 85% en términos reales desde 2017.

El reclamo se trasladó también desde las provincias y municipios. Desde Río Negro, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, puso el foco en la situación de la Ruta Nacional 151, uno de los corredores utilizados para el traslado de producción hacia Vaca Muerta. Según explicó, por esa ruta circulan aproximadamente 2.000 camiones por día y advirtió sobre el riesgo que implica el estado de la calzada.

"Hoy es la ruta de la muerte porque se hace intransitable", sostuvo Salzotto, quien contó además que durante su viaje hacia Buenos Aires estuvo cerca de sufrir un accidente debido a la niebla y al estado de la ruta. "Represento a una comunidad que queda aislada", afirmó.

El cruce por el ICL: de la declaración de Ravier a la explicación de Caputo

La discusión sobre el destino del ICL había vuelto a instalarse a partir de una declaración previa del propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había afirmado que una parte de los recursos recaudados a través del impuesto se utilizaba para contribuir al equilibrio fiscal. Esa definición generó cuestionamientos de periodistas, que este martes volvieron a consultarlo específicamente sobre el destino de esos fondos durante su conferencia de prensa.

En un primer momento, Ravier evitó responder de manera directa y dio una explicación general sobre el esquema de financiamiento vial y las inversiones previstas por el Gobierno. Sin embargo, ante la insistencia de otro periodista, que volvió a preguntarle si los recursos del fondo estaban siendo desviados para fortalecer el superávit fiscal, el vocero terminó dando una respuesta en línea con la explicación que había dado previamente el ministro de Economía, Luis Caputo: negó que exista una malversación de fondos y sostuvo que los recursos que no son utilizados inmediatamente para las rutas permanecen invertidos para evitar que pierdan valor.

La explicación coincide con lo expresado por Caputo durante una conferencia de prensa. El ministro se refirió al Sistema Vial Integrado (SisVial), uno de los fondos que se financia con recursos del ICL, y sostuvo que una parte del dinero "se invierte mientras tanto" en un plazo fijo del Banco Nación o en letras del Tesoro "para que esa plata no pierda valor".

El antecedente de 2025: los gobernadores ya habían pedido coparticipar el ICL

El reclamo de Katopodis para que el Impuesto a los Combustibles Líquidos sea coparticipado tiene un antecedente directo. En 2025, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño impulsaron en el Congreso un proyecto para modificar la distribución de los recursos generados por el ICL. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a convertirse en ley porque la sesión de Diputados en la que debía tratarse se cayó antes de abordar el tema.

El proyecto establecía que el 14,29% de lo recaudado fuera para el Tesoro Nacional, el 57,02% para las provincias y el 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. A su vez, proponía eliminar distintos fideicomisos y fondos nacionales —entre ellos el Sistema Vial Integrado— y distribuir esos recursos de acuerdo con el régimen de Coparticipación Federal.

Ahora, con el deterioro de las rutas nuevamente en el centro de la discusión, el reclamo vuelve al Congreso. La oposición buscará que Caputo explique qué ocurrió con los fondos del ICL y cuál es el destino de los recursos que, según el Gobierno, permanecen invertidos mientras las obras viales continúan paralizadas o avanzan a un ritmo muy inferior al de años anteriores.