Intendentes bonaerenses advierten sobre la dificultad de pagar la suma fija de $60 mil

Sujarchuk consideró que los jefes comunales locales "no tienen que pedir recursos a la provincia de Buenos Aires" porque "las cuentas de los municipios están bien, en un contexto económico complejo".

El lunes, representantes del Foro de Intendentes Radicales se reunieron con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien le manifestaron la imposibilidad de afrontar ese pago extra. Si bien el sector público municipal está excluido de la suma fija anunciada por Massa el domingo, los gremios comenzaron a presionar.

La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina llamó en un comunicado a los gobiernos municipales a "adoptar similares políticas reparadoras del salario de todas las y los trabajadores de las más de 2300 ciudades y comunas de todas las provincias".

El intendente radical del municipio bonaerense de Rauch, Maximiliano Suescún, manifestó este martes estar de acuerdo con el bono, pero consideró que el Gobierno nacional debería otorgar "recursos extraordinarios" a la provincia de Buenos Aires y a los municipios que no cuentan con el dinero para hacer frente a ello en sus jurisdicciones.

Por su parte, intendentes del PRO también declararon su negativa. El jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, aseguró que "definitivamente no vamos a cumplir". "La autonomía municipal está protegida por la Constitución, el ministro de Economía no puede imponerlo a otro orden del Estado. Definitivamente no vamos a cumplir. Si lo vamos a hacer o no, no es por un decreto del ministro, no es su competencia. Tenemos los sueldos más altos, con paritarias permanentes", expresó, en diálogo con TN.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, explicó en Radio La Red que "venimos de una paritaria intensa, es un esfuerzo para cualquier municipio, en septiembre tenemos previsto un aumento del 20%, pagamos el medio aguinaldo legal en julio y otro del mismo monto en agosto".

"Los distritos tienen completa autonomía, cada municipio tiene su paritaria; la medida es para el ámbito nacional, es una invitación a la provincia y los municipios, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro sendero paritario y apunta a que el trabajador esté bien frente a la inflación galopante", subrayó.

Por su parte, Néstor Grindetti, a cargo del municipio de Lanús, señaló que "nosotros hemos negociado una buena paritaria y que ahora nos venga una imposición nos complica mucho porque no tenemos los fondos para pagarlo", y adelantó que los intendentes van a "hablar con el gobernador para ver si aporta estos fondos".

Kicillof, en tanto, anticipó que "analiza" la posibilidad de implementar la suma fija para los empleados estatales provinciales, aunque subrayó que se trata de trabajadores cuyos sueldos sufrieron en menor medida el embate de los aumentos de precios.

"Por más que la inflación ha venido acelerándose, los acuerdos a los que llegamos con los trabajadores de la provincia permiten que, a diferencia de otros sectores privados, y también en algunos casos vinculados al sector público, pero de otras dependencias que sí pierden con la inflación, los trabajadores bonaerenses no pierdan", advirtió en una rueda de prensa en La Plata.

Suma fija de $60 mil para trabajadores: Kelly Olmos brindó detalles sobre los pagos

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, brindó detalles sobre la aplicación de la suma fija para empleados privados y estatales. También explicó cómo será el refuerzo de $25 mil para empleadas domésticas.

"El ministro Massa inició una serie de anuncios que integran lo que hemos denominado un programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso. Como lo señaló el domingo, en cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, la decisión es disponer el pago de una suma fija de $60 mil en dos cuotas de $30 mil, que deben ser abonadas con los salarios devengados de agosto y septiembre, es decir en los sueldos de septiembre y octubre", explicó la funcionaria.

"Esa suma fija es no remunerativa. Se establece con claridad que esa suma fija es absorbible por la negociación paritaria", añadió.

"A su vez, se establece que el esfuerzo por el pago de esta suma fija cuyos beneficiarios son trabajadores que a agosto tengan un salario neto de hasta $400 mil tenga un esfuerzo compartido en el caso de las micro empresas, que será absorbido en el 100% por el Estado, y en el de las pequeñas, hasta el 50%, todo a través de las cargas patronales", continuó Olmos.

En el caso de los trabajadores estatales nacionales, "se ha establecido esta suma de $60 mil a ser abonada en los mismos términos. En las trabajadoras de casas particulares, esa suma es de $25 mil, a ser abonada en dos cuotas de $12.500. Esto también tiene un esfuerzo compartido para empleadores que tengan un ingreso neto de $1,5 millón".

"En agosto el índice de precios va a tener un salto, producto de la devaluación que impuso el FMI por el endeudamiento contraído durante la gestión de Mauricio Macri. Lo que estamos haciendo con esta suma, a pagar en dos meses, es que ese salto que va a dar el IPC no lo tengan que absorber esos trabajadores de menores ingresos sino que tengan el auxilio de un ingreso adicional para compensar el salto que se va a dar", sostuvo.

La ministra explicó qué hacer en caso de incumplimiento: "Si una empresa no cumple, los trabajadores tienen que hacer la denuncia. Más allá de que los gremios tienen que garantizar que en cada uno de los lugares de trabajo esto se cumpla efectivamente, también está la capacidad de fiscalización del Estado a través de la denuncia, que puede ser anónima, de manera de no comprometer al trabajador que la haga".

"Esto se inscribe dentro de un programa integral. Está acompañado de otras medidas, como el control de precios que implicó una decisión de retrotraer los precios de mayor necesidad y un acuerdo de 5% de ajuste mensual que se está suscribiendo con las empresas y un programa de crédito muy importante que permite que los hogares de los trabajadores puedan acceder a un crédito subsidiado que implica una enorme ayuda para desendeudarse".

Finalmente, Olmos recordó que "el ministro de Economía invitó a las provincias a tomar medidas en la misma sintonía, aunque son autónomos y no tenemos competencia para determinar sus niveles salariales".