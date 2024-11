Horacio Rodríguez Larreta afina su estrategia y apuesta al centro de cara al 2027

A pesar de reconocer que parte del votante duro del PRO ve con ojos negativos a Larreta, sus allegados destacaron que hoy está decidido a mantener la esencia de los comienzos del partido, aquel del que fue fundador como mantiene en su descripción de X, lugar desde el que busca contrastar con el tipo de forma de hacer política que quiere naturalizar Milei.

El ex candidato a presidente mantiene una agenda activa y abierta. Además de las reuniones diarias que encabeza con distintos dirigentes, su experiencia en la gestión pública y las políticas elaboradas para su proyecto presidencial fallido lo ubican como asesor de distintos gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis). Dentro del plano legislativo, su entorno se compone de la senadora y presidenta del MAD Guadalupe Tagliaferri; el diputado nacional Álvaro González y el legislador porteño Emmanuel Ferrario, quienes suelen diferenciarse de sus compañeros de espacio y plantar una postura contraria al oficialismo.

El resto del tiempo Rodríguez Larreta lo dedica a estudiar y a participar de seminarios y brindar charlas en universidades como la de Harvard, el MIT y en Yale. También trabaja en un libro que busca dar cuenta del método de gestión. Por el momento, decidió posponer el contacto con los medios.

@LupeTagliaferri: "El Estado dice 'esta plata es mía'. No, no es tuya la plata, es de todos los argentinos".



@rocioacriado — C5N (@C5N) November 22, 2024

La violencia discursiva de Milei

Las breves apariciones de Rodríguez Larreta se dieron en las redes sociales y en la participación de alguna movilización con temas específicos que marcan sus diferencias con Milei: el aumento de la pobreza y el rechazo tanto al veto del financiamiento universitario como al del aumento de las jubilaciones.

A esa lista se sumó esta semana un informe titulado “Las palabras importan: la violencia verbal del Presidente Milei”, un documento del MAD a partir de cual se alerta sobre el incremento de la violencia verbal en Argentina como consecuencia del discurso descalificativo de Javier Milei hacia personas y organizaciones que representan voces disidentes respecto de la gestión del Gobierno.

“Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas”, expresó en sus redes, a través de una carta abierta dedicada al Presidente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1861508489342046251&partner=&hide_thread=false Carta abierta al Presidente Javier Milei,





En ese sentido, detalló que al asumir la presidencia Milei “utilizó 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones en 2173 oportunidades solo a través de su cuenta en la red social X” y que “entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan 'zurdos' (301 veces), 'degenerados' (184) o 'hijos de puta' (110)”.

“Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de 'formas'. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia", concluyó.

Desde la campaña electoral, y ya como Presidente, Milei se ha caracterizado por compartir agravios e insultos, en público y en redes, hacia periodistas y gran parte de la dirigencia política, mucha de la cual mantiene su apoyo al oficialismo y le brinda herramientas para aprobar proyectos en el Congreso de la Nación.

El informe se enmarca en algo que Larreta viene advirtiendo hace tiempo: ve a Milei como “un riesgo para la democracia”. Es por eso que insiste en la necesidad de trabajar sobre valores, que en su momento le costaron duros ataques de propios como Patricia Bullrich, como apostar al diálogo, al encuentro y al consenso con toda la dirigencia política.

En el documento, se calificó la actitud del Gobierno como “una operación política deliberada y pensada con el objetivo de dañar reputaciones y acallar voces disidentes” y se subrayó que "la posibilidad de manifestarse de forma segura y pública es un aspecto central de la vida democrática que hoy está en retroceso en Argentina”.

Se trata de construir consensos, no de destruirlos. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

Al ser consultado por el informe, el vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó el rol de Larreta en la discusión política. “La gente confió en Milei y no confió a él cuando era precandidato. Son opiniones, las respetamos, pero resulta intrascendente el análisis que pueda hacer”, sentenció.

La salida por el centro

No es nueva la idea de crear un espacio de centro con distintas fuerzas políticas que pueda enamorar al electorado. Sin embargo, el contexto actual y las consecuencias económicas y sociales del gobierno de Javier Milei generan en Larreta cierto optimismo para esta fórmula que busca avanzar por el medio.

El exprecandidato a presidente se reúne y habla de forma cotidiana con dirigentes de distintos espacios, aunque sin apurar los tiempos, algo que lo perjudicó en su campaña presidencial. Desde su entorno creen que los tiempos de trabajar en su candidatura se adelantaron y que su perfil lo ubicó como el blanco de críticas de todo el arco político: desde los propios, como Macri y Bullrich, hasta los principales opositores como Sergio Massa y Javier Milei.

Su mirada está más puesta en el 2027 que en lo que pueda suceder en las elecciones legislativas del próximo año, donde en los distintos armados y posibles candidaturas pesa mucho la situación de aquellos dirigentes que hoy están en la función pública y tienen que gestionar, y negociar, con el oficialismo.

Son varios los dirigentes que aparecen construyendo en ese sentido y que suenan para impulsar ese armado. Desde Juan Schiaretti, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Facundo Manes, Miguel Ángel Pichetto, Elisa Carrió y Rogelio Frigerio, entre otros. Muchos de esa lista están invitados al casamiento de Larreta este sábado.