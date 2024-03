Gabriel Katopodis: "Kicillof enfrenta el enfrenta el año más difícil de su gestión, peor que el de la pandemia"

Gabriel Katopodis respaldó a Axel Kicillof y remarcó "la necesidad de que los pactos y los acuerdos no sean para seguir jodiendo a la gente".

"Lo segundo que me parece importante es que mostró en todo su discurso que hay que hacer las cosas de otro modo, que no es por donde Milei está tomando las decisiones", explicó, en diálogo con AM 750.

"Lo tercero es la necesidad de que los pactos y los acuerdos no sean para seguir jodiendo a la gente. El pacto que propone Milei es entre los que ya tienen el poder en la Argentina, lo único que hace ese pacto es ratificar una definición que el Presidente tomó desde el primer día, que en estos tres meses ya va quedando marcado a fuego que es quiénes son los ganadores de este modelo", aseguró.

Katopodis caracterizó al Gobierno como uno que funciona "a dos velocidades". "Muy rápido para garantizar negocios y oportunidades para bancos, prepagas y multinacionales pero muy lento para recomponer el ingreso de los trabajadores y cuidar las cosas importantes que tiene nuestro país como la obra pública", manifestó.

Al respecto de la infraestructura, detalló: "Nos vamos a hacer cargo de terminar 85 jardines que empezó el gobierno anterior donde yo era ministro y que Milei dejó paralizados. Centros de desarrollo infantil para chicos de 45 días a 4 años, también 13 escuelas técnicas que están abandonadas por el Gobierno nacional".

"Los gobernadores son los que tienen a su cuidado a la economía real, la de todos los días. El Presidente atiende la macro. Los servicios, que las escuelas estén abiertas, que funcione y se mueva la rueda de la economía de todos los días es rol de los gobernadores. Milei los unifica con las decisiones que viene tomando. Van a estar juntos, definitivamente, porque todos van a tener que ser voceros de lo que pasa en sus provincias, qué pasa con la obra pública, con el consumo que se desplomó, con los sectores productivos que están viendo un horizonte muy oscuro", definió.

Según el ministro, la situación económica "va golpeando fuerte la base social de Milei, que son sus propios votantes que empiezan a mirar las cosas con cierta desconfianza". "Hay una vivencia en estos tres meses y la gente va experimentando. En marzo vamos a estar hablando ya no de salarios sino de despidos, la foto que le sigue al ajuste es la desocupación", anticipó.

Gabriel Katopodis Gabriel Katopodis adelantó que "no vamos a validar el plan de ajuste más brutal que recordemos en muchísimas décadas en nuestro país". C5N

"Es un gobierno que va grabando a fuego que es ajuste, recesión y desocupación. Nosotros tenemos que poder transmitirlo, comunicarlo, expresarlo. Además, hay un goce sádico por el que se queda en la calle, como los trabajadores de Télam, con quienes me solidarizo. No está bueno que el Presidente festeje que haya trabajadores que se quedan sin laburo. Disfruta con el dolor y el sacrificio que hoy está atravesando buena parte de nuestro pueblo", lamentó.

"Me parece que el ciudadano de a pie está muy desconcertado, con mucha incertidumbre. Más que odio o bronca hay mucho miedo y preocupación porque no hay ajuste que alcance para acomodar las cuentas personales y familiares. Además sienten que no están en la cuenta. Cuando uno ve la lista que propone Milei en la apertura de sesiones en el Congreso queda claro que falta barrio, empresas, trabajadores; los actores reales de la economía cotidiana", cuestionó Katopodis.

"Lo ha planteado el gobernador: nos vamos a sentar en todas las mesas, a dialogar lo que haya que dialogar, siempre y cuando no sea para validar el plan de ajuste más brutal que recordemos en muchísimas décadas en nuestro país", concluyó.