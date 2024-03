En medio de la crisis económica, Luis Caputo lanzó una crítica contra Martín Demichelis tras la derrota de River

El ministro de Economía apuntó contra el entrenador en su cuenta de X por no haber repetido el once inicial en ninguna de las 12 fechas que se llevan disputadas en la Copa de la Liga. Luego borró el mensaje,

"Hay un dato estadístico que Demichelis desafía fecha a fecha: No hay antecedente de un técnico que cambie el equipo todos los partidos y que le vaya bien. Ni uno", aseguró Caputo, expresando su descontento con el DT.

"Ni el Muñeco (se refirió a Marcelo Gallardo) en su último año pudo contra esta estadística. Ojalá él sea la excepción!", agregó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

La publicación duró poco tiempo, ya que Caputo se arrepintió de la misma y la borró. Sin embargo, la captura del mensaje se viralizó rápidamente.

Caputo tweet River

El cruce de Martín Demichelis con un periodista que le preguntó por los reiterados cambios

En las 12 fechas que se llevan disputadas de la Copa de la Liga, Demichelis nunca repitió el once inicial. Los constantes cambios en la formación generan preocupación en los hinchas y, al parecer, desorientan a los jugadores. Al menos eso fue lo que le remarcó un periodista al entrenador en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Huracán, que le preguntó si a los futbolistas "les está llegando el mensaje".

"Preguntáselo a los jugadores si les llega el mensaje. Hay una idea, que a pesar de que sea doloroso perder y que sea la primera derrota del año, hay números que reflejan una cosa. Después, perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas, éramos el equipo que está mejor posicionado en un montón de cosas. No sé de qué mensaje me hablas, nosotros tuvimos y no concretamos, el rival llegó una vez y nos ganó", respondió Demichelis, algo molesto con la pregunta del periodista.