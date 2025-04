El Gobierno le contestó a Ricardo Lorenzetti por sus ironías sobre García Mansilla: "Hace declaraciones que no tienen fundamentación"

En una entrevista en Radio con Vos, el jefe de ministros precisó que "no le preocupa demasiado" los dichos del ministro de la Corte Suprema, que había señalado que él no aceptaría ser designado por decreto. "Yo no sé, la verdad a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia. Si él tomó juramento, le tomó juramento", aseguró Francos.