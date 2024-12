El escándalo político que sacude a Neuquén y pone en jaque al gobierno de Figueroa

Con su vicegobernadora suspendida y él de viaje, insólitamente la provincia quedó a cargo de la presidencia de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina. Se esperaba que, en medio del escándalo provincial, el gobernador decidiera aplazar el viaje, pero finalmente decidió viajar.

La crisis política que sacude a la provincia comenzó el miércoles por la tarde cuando la Legislatura llevó a cabo una sesión especial y aprobó la suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz por “inhabilidad moral” por la denuncia de desvíos millonarios de fondos que involucran a su hermano Pablo Ruiz, quien fue acusado de desviar los fondos mientras desempeñaba como coordinador en la Casa de las Leyes.

El proyecto que motorizó la suspensión fue aprobado por la mayoría de 29 votos a favor y cinco abstenciones por parte de los diputados Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli (UxP), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Gabriela Supiccich (Frente de los Trabajadores Izquierda Unidad).

En el expediente se establece que, por un plazo máximo de 30 días hábiles, la vicegobernadora no podrá ejercer su rol de manera preventiva. En ese plazo, la vicegobernadora seguirá cobrando su sueldo hasta la definición final.

La denuncia contra el hermano de Ruiz

Según reveló el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el hermano de la vicegobernadora está denunciado por movimientos bancarios sospechosos por $29 millones detectados por el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

De la investigación se desprende que, entre enero y agosto de este año, Ruiz recibió transferencias millonarias ajenas a su sueldo como funcionario público de la Legislatura, que retiró en efectivo o invirtió en plazos fijos personales.

Según la denuncia de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del BPN, Ruiz “recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de $29.854.350” y realizó “extracciones en efectivo por $20.600.000”.

También señala que “se advirtió que el señor Ruíz utilizaba la mayoría de los fondos de su cuenta para constituir plazos fijos, incrementando notoriamente su volumen a partir de las acreditaciones que recibió por fuera de sus haberes”.

La denuncia derivó en allanamientos por parte del Ministerio Público Fiscal provincial en oficinas de la Legislatura neuquina y el domicilio de Ruiz, ubicado en la localidad de Plottier. En tanto, Pablo Ruiz se presentó en la Ciudad Judicial de Neuquén acompañado por su abogado, Federico Diorio, quien reconoció la existencia de los plazos fijos, pero aclaró que estos fueron constituidos antes de su nombramiento. Además, el exfuncionario declaró que los fondos que están bajo la lupa corresponden a viáticos y gastos operativos debidamente documentados.

Crisis política en Neuquén

La suspensión de Ruiz provocó una fractura política entre la vicegobernadora y Rolando Figueroa, luego de que se conociera la denuncia la semana pasada.

A esto se sumó que el Frente Neuquinizate, el espacio político que le ganó al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), le soltó la mano a Ruiz y definió expulsarla del frente político bajo el argumento: “Debe existir tolerancia cero a los supuestos hechos de corrupción”.

“Coincidimos en que quienes se apartan de los valores fundacionales e incumplen el compromiso de transparencia asumido con la sociedad neuquina, no merecen continuar en este espacio político”, señalaron los representantes de la alianza electoral, en una conferencia de prensa.

"No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre, vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Quien no comprenda, no puede formar parte del frente que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vista política", agregaron en el comunicado y sentenciaron: “En la provincia de Neuquén no hay privilegios para nadie".

Sin embargo, vale recordar que el propio Figueroa cuando decidió competir por fuera de Movimiento Popular Neuquino, eligió a la entonces intendenta de Plottier para que lo acompañe como su compañera de fórmula, destacando entre otras cosas la capacidad de gestión de Gloria Ruiz.