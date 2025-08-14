Declararon constitucional el impuesto a los cigarrillos y el Señor Tabaco deberá pagar más de u$s1.000 millones

La Corte Suprema se opuso a un planteo de Pablo Otero y confirmó la constitucionalidad de la ley 27.430, referida a un tributo interno sobre el tabaco.

La Corte Suprema se opuso a un planteo de Pablo Otero , conocido como el "Señor Tabaco" , y confirmó la constitucionalidad de un tributo interno mínimo sobre ese producto. Ahora, luego de los cálculos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la empresa Tabacalera Sarandí deberá abonar más de u$s1.000 millones.

En un fallo judicial, los magistrados Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti , junto a los conjueces Mariano Llorens, Mario Boldú y Patricia Moltini , revocaron una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y advirtieron que Tabacalera Sarandí no demostró el motivo de la inconstitucionalidad de la ley 27.430.

En tal sentido, cuestionaron la presentación de la compañía: "La escueta y dogmática alegación de inconstitucionalidad de una ley, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, no basta para que los jueces ejerzan la atribución (...) que debe considerarse como última ratio del orden jurídico".

En tanto, el máximo tribunal también rechazó la última táctica de Otero, quien afirmó estar bajo un plan de regularización de pagos, aunque no expuso comprobantes. En el fallo judicial los magistrados advirtieron que el impuesto mínimo al tabaco es por motivos de salud pública, además de recaudatorios.

Según informo el diario La Nación, Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. Solo en la Argentina, controlan Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, Global Race (vinculada al automovilismo), Punt Vermell (producción de espectáculos) y Crossfinder (servicios de consultoría e informática).

Muchas de las sociedades están constituidas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis, donde también posee, junto a distintos miembros de su familia, varias propiedades.

Brasil es uno de los centros clave de sus inversiones: allí tienen la compañía Mercicler Importadora Ltd, fundada en 2004, con la que se dedican al comercio de tabaco y bebidas alcohólicas. Curiosamente, el domicilio informado como sede de la firma es un baldío en la ciudad de San Pablo. Otro dato llamativo es que varias de sus empresas brasileñas fueron fundadas con la offshore Centauro Mobility LLC, con domicilio en Charlestown, Saint Kitts and Nevis, considerada un paraíso fiscal.

Junto a Centauro Mobility LLC, Otero compró varias sociedades en Estados Unidos, especialmente en Miami, y tiene un penthouse en Marina Palms Residences South y otro en The Harbour South Condo.

Otra de sus compañías allí son Grupo Madero Sur Corp., Costa Brava Realty Corp, Auriga Holding Investments, Zona Sur LLC, Limitless Boundary USA LLC y Proterra Food Trading.

Otero también estuvo sospechado de haber entregado algún tipo de pago a un grupo de legisladores para ejercieran presión en contra del capítulo tabacalero de la Ley Ómnibus.