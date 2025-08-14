14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Declararon constitucional el impuesto a los cigarrillos y el Señor Tabaco deberá pagar más de u$s1.000 millones

La Corte Suprema se opuso a un planteo de Pablo Otero y confirmó la constitucionalidad de la ley 27.430, referida a un tributo interno sobre el tabaco.

Por
Pablo Otero

Pablo Otero, conocido como el "Señor Tabaco".

La Corte Suprema se opuso a un planteo de Pablo Otero, conocido como el "Señor Tabaco", y confirmó la constitucionalidad de un tributo interno mínimo sobre ese producto. Ahora, luego de los cálculos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la empresa Tabacalera Sarandí deberá abonar más de u$s1.000 millones.

Te puede interesar:

Causa Vialidad: Cristina va a la Corte para impugnar el uso de la tobillera electrónica

En un fallo judicial, los magistrados Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Llorens, Mario Boldú y Patricia Moltini, revocaron una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y advirtieron que Tabacalera Sarandí no demostró el motivo de la inconstitucionalidad de la ley 27.430.

Corte Suprema.jpg
El fallo fue emitido por la Corte Suprema.

El fallo fue emitido por la Corte Suprema.

En tal sentido, cuestionaron la presentación de la compañía: "La escueta y dogmática alegación de inconstitucionalidad de una ley, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, no basta para que los jueces ejerzan la atribución (...) que debe considerarse como última ratio del orden jurídico".

En tanto, el máximo tribunal también rechazó la última táctica de Otero, quien afirmó estar bajo un plan de regularización de pagos, aunque no expuso comprobantes. En el fallo judicial los magistrados advirtieron que el impuesto mínimo al tabaco es por motivos de salud pública, además de recaudatorios.

Quién es Pablo Otero, el "Señor Tabaco"

Según informo el diario La Nación, Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. Solo en la Argentina, controlan Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, Global Race (vinculada al automovilismo), Punt Vermell (producción de espectáculos) y Crossfinder (servicios de consultoría e informática).

Muchas de las sociedades están constituidas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis, donde también posee, junto a distintos miembros de su familia, varias propiedades.

Brasil es uno de los centros clave de sus inversiones: allí tienen la compañía Mercicler Importadora Ltd, fundada en 2004, con la que se dedican al comercio de tabaco y bebidas alcohólicas. Curiosamente, el domicilio informado como sede de la firma es un baldío en la ciudad de San Pablo. Otro dato llamativo es que varias de sus empresas brasileñas fueron fundadas con la offshore Centauro Mobility LLC, con domicilio en Charlestown, Saint Kitts and Nevis, considerada un paraíso fiscal.

Junto a Centauro Mobility LLC, Otero compró varias sociedades en Estados Unidos, especialmente en Miami, y tiene un penthouse en Marina Palms Residences South y otro en The Harbour South Condo.

Otra de sus compañías allí son Grupo Madero Sur Corp., Costa Brava Realty Corp, Auriga Holding Investments, Zona Sur LLC, Limitless Boundary USA LLC y Proterra Food Trading.

Otero también estuvo sospechado de haber entregado algún tipo de pago a un grupo de legisladores para ejercieran presión en contra del capítulo tabacalero de la Ley Ómnibus.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Brasil: la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Jair Bolsonaro.

Brasil: la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Jair Bolsonaro

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Kicillof reclamará ante la Corte Suprema la deuda que la Nación mantiene con la Provincia

Javier Milei junto a Volodimir Zelenski.

Milei dialogó con Zelenski y ratificó el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

Esteban Bullrich, en desacuerdo con la alianza.

Esteban Bullrich criticó el acuerdo entre el PRO y LLA: "El partido que fundamos tenía infinitas diferencias con ellos"

Milei es la figura central del poster, ubicado en el lugar de Stallone.

Con un póster del estilo de Hollywood, La Libertad Avanza convocó al acto en La Plata

la fiscalia pidio que alberto fernandez vaya a juicio por violencia contra fabiola yanez

La Fiscalía pidió que Alberto Fernández vaya a juicio por violencia contra Fabiola Yañez

Rating Cero

La película propone mostrar al personaje desde una perspectiva más humana, más íntima.

¿Más romántico y menos terrorífico? Así es Drácula: una historia de amor, lo nuevo de Luc Besson

Tota Santillán apareció muerto en medio de un incendio en su casa de Ituzaingó.
play

Muerte de la Tota Santillán: reabrieron la investigación por el fallecimiento del famoso

La película se estrenará el viernes 14 de agosto en todos los cines.
play

Eva de Dominici salió al cruce de las críticas de la nueva película de Guillermo Francella

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.
play

¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

últimas noticias

La película propone mostrar al personaje desde una perspectiva más humana, más íntima.

¿Más romántico y menos terrorífico? Así es Drácula: una historia de amor, lo nuevo de Luc Besson

Hace 22 minutos
En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

Hace 49 minutos
La caída promedio es del 10% si se compara con 2023 y 2022.

Según la UIA, la actividad industrial volvió a mostrar "signos de amesetamiento" en julio

Hace 1 hora
Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

Hace 1 hora
play

"Las ampollas contaminadas están fuera de circulación", aseguran desde el Ministerio de Salud de Córdoba

Hace 1 hora