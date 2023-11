Caso Cuadernos: el expolicía Bacigalupo negó haber adulterado los escritos de Centeno

Según consignó la agencia Télam, el expolicía, en un escrito presentado en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi rechazó haber participado de lo denunciado por el empresario Armando Loson: "Niego rotundamente haber tenido cualquier tipo de participación en los hechos que se me imputan". También solicitó el "archivo" de la causa en su contra.

En tanto, en el escrito firmado con su abogada, Nuria Drendak, marcó que no llevó a cabo ningún delito. "Siendo que las correcciones y enmiendas que se me enrostran no han sido de mi autoría ni configuran tipo penal alguno, solicito el inmediato archivo de las presentes actuaciones por atipicidad de la conducta reprochada", expresó.

Según consignó Ámbito, dijo que "la circunstancia de haber realizado enmiendas y correcciones sobre simples anotaciones llamadas hoy Cuadernos no hace a su autor pasible de reproche penal alguno por no encuadrar esa conducta en un tipo penal".

En tal sentido, señaló que previo a que se den a conocer "no eran elemento probatorio" y en contraposición, "se trataban de simples apuntes en cuadernos escolares" sin relación con expedientes. También indicó que si esas anotaciones o correcciones hubiesen tenido el objetivo de perjudicar a Loson no sería una justificación para imputarlo y añadió que esto se produjo por "profusa y vehemente" prueba en el expediente.

De esta manera, sostuvo que la búsqueda de Loson era dejar atrás la causa a pesar de la "categórica" cantidad de pruebas de acciones ilegales, al solicitar que la demanda se archive.