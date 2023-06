Atentado a Cristina Kirchner: la defensa de Carrizo aceptó que causa vaya a juicio parcial.

La defensa del detenido Gabriel Carrizo , procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner , aceptó que la causa sea enviada a juicio para que "no se demore el trámite" ante la "privación de libertad" del acusado.

"Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible", sostuvo el defensor Gastón Marano.