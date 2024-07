La incierta dinámica europea y la exigencia de la paz

En el año 1968 , José María Gil Roble s, un político español que perteneció al partido Acción Nacional y a la CEDA durante el período de la Segunda República Española, publicó sus memorias con un título absolutamente claro: " No fue posible la paz" . En muchos episodios históricos, el historiador tiene el privilegio de saber cosas que los protagonistas no saben, el historiador conoce el resultado de los acontecimientos y los procesos y por ende puede evaluarlos desde la perspectiva de su culminación . Ese es un privilegio que los políticos y los diplomáticos no tienen, deben moverse en el terreno de la incertidumbre de un futuro que presenta muchas trayectorias distintas, algunas contradictorias entre sí.

Pero hay una cosa que sí sabe un político y un diplomático, y no es que la paz sea posible o no desde una perspectiva metafísica como las posibilidades que examinan los filósofos, sino que los políticos y diplomáticos saben que la paz es absolutamente imprescindible y que no tiene alternativa. Es decir que no solo tiene que ser posible, sino que la debemos hacer posible.