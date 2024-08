Intervencionismo y competencia internacional de la justicia: un análisis sobre la relación con Venezuela.

Se trata de la aplicación de un principio cuestionable, la supuesta competencia internacional de tribunales nacionales –no de cortes internacionales- en asuntos de terceros países.

En segundo lugar, y luego de una intensa descalificación verbal, el gobierno del presidente Javier Milei declaró: “La República Argentina rechaza y desconoce el resultado anunciado por el Gobierno venezolano en el que se adjudica el triunfo en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el día 28 de julio y condena enérgicamente el accionar del presidente Nicolás Maduro que, tal como se esperaba, ha despreciado una vez más la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática”.

Lo que hace especialmente grave esta declaración –que contrasta con la prudencia del gobierno de la República Federativa de Brasil, que espera a tener información fehaciente y no partisana sobre el escrutinio del proceso electoral- es la precipitación con la que se efectuó, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina no tenía observadores propios en el terreno, y que básicamente guio su reacción a partir de las encuestas prelectorales.

Las elecciones se ganan cuando las urnas se abren, y los partidos se ganan cuando los goles se meten. No hay “resultados a priori”, y sí hay un empleo publicitario de las encuestas que pueden o no aproximar el resultado. Las encuestas pre-electorales tienen problemas en el diseño de la muestra y de ajuste de los datos, en especial para revelar la intención de voto: “El dato bruto de ‘intención de voto directo’ que recogen las encuestas, no suele ser un buen pronóstico del resultado final de las elecciones. Como hemos visto anteriormente, la encuesta no puede realizarse sobre la totalidad de la población (esto sería imposible), sino que se toma sobre una muestra representativa de ella, y además existe un número importante de personas que no declaran su voto por razones diversas (¡que puede llegar hasta el 40%!)”, afirman consultores especializados.

En ello, las encuestas no son una herramienta de análisis, sino un medio de presión y sesgo del elector ya que “Por último, las encuestas de igual manera se usan como herramientas para generar efectos de opinión, entre los que destaco dos: engancharse al ganador (bandwagon effect), y promover el voto estratégico, también conocido como voto útil. Aquí, las encuestas son utilizadas como propaganda abierta de los equipos de campaña”.

Pero el escrutinio provisional arrojó un resultado diferente al que las encuestas señalaban: “El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha proclamado en la madrugada del lunes como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia”.

Es posible que este resultado sea modificado en un escrutinio definitivo, y que –como en muchos procesos electorales- haya actas que tengan resultados discrepantes con las urnas, o que haya problemas de trasmisión del resultado a la autoridad electoral competente. Pero en ningún modo los informes de las encuestas pre-electorales se pueden usar como fundamento para impugnar el proceso electoral, y su empleo esconde la decisión ya tomada previamente, de desconocer dicho resultado.

Y hay motivos para sospechar del antagonismo persistente del gobierno argentino con la República Bolivariana de Venezuela (que ha culminado con la ruptura de relaciones entre ambos países). Y ello porque la República Argentina eligió una alianza incondicional con la política exterior de los Estados Unidos de América, lo que implica adherir a la posición estadounidense sobre el conflicto de Europa Oriental. Pero el gobierno venezolano ha sido muy explícito en rechazar la narrativa estadounidense y ha señalado que: “Washington provoca guerras en el extranjero para “tratar por la vía de la violencia de mantener su dominio, su hegemonía y su influencia”.

La Argentina debe colaborar con los organismos y naciones que puedan ayudar en la resolución de los conflictos jurídicos y electorales que haya en la República Bolivariana de Venezuela. Pero no lo puede hacer como muestra de aquiescencia incondicional con las narrativas estadounidenses que responde a sus intereses propios y no a ningún ideal de justicia internacional.

Por Marcelo Lopreiatto