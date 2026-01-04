Murió Horacio Usandizaga, exintendente de Rosario y referente radical en la vuelta de la democracia Tenía 85 años. Además fue senador provincial y nacional y presidente del club Rosario Central. Por + Seguir en







Los últimos años, luego de sufrir problemas de salud, se había retirado de la vida política.

A los 85 años murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente histórico de la Unión Cívica Radical tras el regreso de la democracia al país.

Abogado, Usandizaga nació el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, en el sur de la provincia de Santa Fe e inició su carrera política en 1963, cuando fue electo concejal de Rosario

Fue intendente municipal en dos períodos consecutivos, tras imponerse en las elecciones de 1983 y 1987, cuando volvió a ser electo con más del 50% de los votos. Presentó su renuncia al cargo en 1989, tras el triunfo de Carlos Menem en las elecciones presidenciales.

También se desempeñó como diputado provincial entre 1993 y 1995 y como senador nacional por Santa Fe entre 1995 y 2001. En 1991 fue candidato a gobernador, pero no accedió al cargo debido a la aplicación de la Ley de Lemas, pese a que había sido el postulante más votado.

Entre 2007 y 2010 presidió el Club Rosario Central, club del que era hincha y cuya gestión finalizó en 2010, tras el descenso de la institución a la Primera B Nacional.