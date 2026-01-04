4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Horacio Usandizaga, exintendente de Rosario y referente radical en la vuelta de la democracia

Tenía 85 años. Además fue senador provincial y nacional y presidente del club Rosario Central.

Por
Los últimos años

Los últimos años, luego de sufrir problemas de salud, se había retirado de la vida política.

A los 85 años murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente histórico de la Unión Cívica Radical tras el regreso de la democracia al país.

Abogado, Usandizaga nació el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, en el sur de la provincia de Santa Fe e inició su carrera política en 1963, cuando fue electo concejal de Rosario

Fue intendente municipal en dos períodos consecutivos, tras imponerse en las elecciones de 1983 y 1987, cuando volvió a ser electo con más del 50% de los votos. Presentó su renuncia al cargo en 1989, tras el triunfo de Carlos Menem en las elecciones presidenciales.

También se desempeñó como diputado provincial entre 1993 y 1995 y como senador nacional por Santa Fe entre 1995 y 2001. En 1991 fue candidato a gobernador, pero no accedió al cargo debido a la aplicación de la Ley de Lemas, pese a que había sido el postulante más votado.

Entre 2007 y 2010 presidió el Club Rosario Central, club del que era hincha y cuya gestión finalizó en 2010, tras el descenso de la institución a la Primera B Nacional.

Los últimos años, luego de sufrir problemas de salud, se había retirado de la vida política.

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 27 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 37 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 37 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 45 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 50 minutos