Lula da Silva le puso freno a los casinos digitales y prohibió las apuestas online en Brasil En medio de su discurso por el 8M, el mandatario brasileño anunció la medida que busca frenar el endeudamiento que generan plataformas de apuestas.







Por orden del Presidente brasileño, se prohinirán las apuestas online,

El presidente Luiz Ignacio "Lula" Da Silva anunció la prohibición de las apuestas online y los casinos digitales, en medio de su discurso por el 8M. La medida busca frenar el endeudamiento que generan plataformas de apuestas. "La mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, expresó el mandatario.

La decisión anunciada por Lula da Silva apunta a contener el impacto económico y social de las plataformas de apuestas digitales, como el popular “Jogos do Tigrinho”, que generaron endeudamiento en miles de hogares brasileños. “Los casinos están prohibidos en Brasil. No tiene sentido permitir que juegos de azar entren en los hogares, endeudando a las familias a través de sus celulares”, escribió el presidente en X, subrayando que la mayoría de los jugadores son hombres y que las consecuencias recaen directamente en la mesa familiar.

Además, Lula convocó al Congreso y al Poder Judicial a trabajar de manera conjunta para reforzar la prohibición y garantizar que estas prácticas no continúen afectando la economía doméstica. Con esta medida, busca instalar un debate más amplio sobre el rol del Estado en la regulación de los juegos de azar y la protección de las familias frente a la adicción y el endeudamiento.