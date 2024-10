El destructivo paso del huracán Milton: al menos cuatro muertos, casi 3 millones de usuarios sin electricidad y destrozos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OsintExperts/status/1844311464540242114&partner=&hide_thread=false In Saint Petersburg, #Florida, #Hurricane Milton ripped off part of the roof of the Tropicana Field Stadium.#HurricaneMilton pic.twitter.com/q4UltcGdtx — OSINT Expert (@OsintExperts) October 10, 2024

Entre los daños colaterales, durante la noche se registraron vientos extremos de hasta 165 km/h, según datos del ente climático, que alertó de riesgos de inundaciones. Además, más de 2,8 millones de hogares se quedaron sin electricidad.

Degradado a categoría 3, cuando había llegado a ser 5, la potencia del huracán disminuyó el jueves por la mañana, pasando a categoría 1, según el NHC. El presidente estadounidense, Joe Biden, había anticipado el miércoles que Milton podría ser "la peor tormenta en Florida en un siglo".

Acompañada de "vientos extremos" y de fuertes lluvias, la megatormenta provocó a su llegada inundaciones "repentinas", precisó el informe del NHC. También provocó tornados antes de llegar en el centro y el sur del estado, según informó la cadena Weather Channel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tornadorology/status/1844153062199611690&partner=&hide_thread=false Wow! My cousin sent this to me by a neighbor of his of the tornado that struck Wellington, FL from earlier today. Incredible speed & power that tornado possessed. #HurricaneMilton #flwx pic.twitter.com/QnF8hRQTQo — Thee ornadorologist (@tornadorology) October 9, 2024

Se prevé que Milton ahora avance hacia el océano Atlántico, con el centro turístico de Orlando, donde está situado Disney, en su camino. Los aeropuertos de Tampa y Sarasota cerraron hasta nuevo aviso. En el sector donde el Huracán tocó tierra, los habitantes se confinaron con antelación, en sus casas o en centros habilitados.

Huracán Milton: Taylor Swift realizó una millonaria donación para ayudar a los habitantes de Florida

La cantante estadounidense Taylor Swift donó u$s5 millones para ayudar a los afectados por los huracanes Helene y Milton en Florida, de forma que la propia organización Feeding America le dedicó un afectuoso mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Feeding America sorprendió a todos al revelar que Taylor Swift había donado u$s5 millones con motivo de los daños que generarán los huracanes Helene y Milton. En la misma, la cantante ni siquiera dio me gusta y dejó en claro que quería mantener un perfil bajo con respecto a la situación.

En la imagen compartida, la directora ejecutiva Claire Babineaux-Fontenot escribió una extensa carta en agradecimiento a la exitosa cantante. "Estamos increíblemente agradecidos a Taylor Swift por su generosa donación de u$s5 millones para las tareas de socorro de los huracanes Helene y Milton", comenzó por expresar.

Ingresando en los detalles, explicó en qué utilizarán el dinero: "Esta contribución ayudará a las comunidades a reconstruirse y recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas devastadoras tormentas". Así, la donación es más que importante para la población de Florida.

Para finalizar, Babineaux-Fontenot señaló: "Juntos, podemos lograr un verdadero impacto al apoyar a las familias que se enfrentan a los desafíos que se avecinan. Gracias, Taylor, por acompañarnos en el movimiento para acabar con el hambre y ayudar a las comunidades necesitadas".

Embed - Feeding America on Instagram: "Thank you, @taylorswift, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton. Together, we can make a real impact in supporting families as they navigate the challenges ahead. Join Taylor if you're able by donating at the link in our bio." View this post on Instagram

Junto a esta publicación, la organización agregó un link (give.feedingamerica.org/a/hurricane-helene) que se puede utilizar para donar dinero y ayudar a los damnificados por el huracán. Con motivo de lo que hizo Taylor Swift, es muy probable que otras personas copien su accionar y Feeding America pueda ayudar a más gente.