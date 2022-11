No es Lo Celso: le harán estudios a otro jugador de la Selección argentina a días del Mundial Qatar 2022

Romero, que tiene una molestia en el gemelo derecho, se perdió los encuentros ante Bournemouth por la Premier League y frente al Olympique de Marsella por la Champions League. En un principio se creyó que la dolencia no era grave, pero su club está preocupado y quiere determinar si se trata de una lesión muscular.

Este miércoles el cordobés se someterá a una serie de estudios por imágenes en Londres y se espera que los resultados se conozcan en las próximas horas. "Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos", sostuvo el entrenador Lionel Scaloni.

Qué dijo Scaloni sobre los lesionados de la Selección argentina

"En condiciones normales hubiéramos dado la lista antes pero ahora con la situación de Gio (Giovanni Lo Celso) y otros jugadores, vamos a esperar hasta el último día", anunció Scaloni en diálogo con ESPN.

El entrenador reconoció que este tipo de lesiones "son cosas que pueden suceder". "Lamentablemente podía pasar ya que juegan muchos partidos. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos", agregó.

"No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea un riesgo innecesario para la salud del jugador de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo y después pensamos en lo individual. El momento de tomar la decisión la tomaremos pensando en el bien del equipo", finalizó el DT.