Mundial Qatar 2022: qué dijo Scaloni sobre la lesión de Lo Celso

No es Lo Celso: le harán estudios a otro jugador de la Selección argentina a días del Mundial Qatar 2022

Scaloni contó que se comunicó con Lo Celso y le remarcó que "la salud está primero", por lo que esperará hasta último momento para definir si lo suma a lista de 26. "Lamentablemente, podía pasar, ya que juegan muchos partidos. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos", sostuvo en diálogo con ESPN.

"No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea un riesgo innecesario para la salud del jugador de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo y después pensamos en lo individual. El momento de tomar la decisión la tomaremos pensando en el bien del equipo", finalizó.

El Villarreal pospuso el parte médico de Lo Celso

Villarreal, el club español donde se desempeña Giovani Lo Celso, anunció que postergará el parte médico que originalmente iba a difundir este miércoles. "Se van a continuar haciendo pruebas y se van a repetir algunas otras para poder tener el diagnóstico claro y confirmado a finales de semana", informó.

El domingo pasado, Lo Celso sintió un tirón en su pierna derecha y tuvo que pedir el cambio en el partido en el que Villareal enfrentó al Athletic de Bilbao. El mediocampista de 26 años ya venía arrastrando algunas molestias.

A los 24 minutos del primer tiempo, tiró un taco en el borde del área y enseguida se tomó la cara posterior del muslo derecho. Acto seguido, se tiró al piso y le pidió a su técnico, Quique Setién, que hiciera el cambio.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1586783733863981056 GIO LO CELSO ENCENDIÓ LAS ALARMAS MUNDIALISTAS: el jugador argentino del Villarreal tiró un taco, sintió una molestia y pidió el cambio en #LaLigaxESPN.



Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/cGlh0C1bm7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2022

Si bien todavía faltan los resultados médicos, muchos especialistas temen que el mediocampista argentino pudiera haber sufrido una ruptura muscular. Si eso se confirma, el futbolista podría estar fuera de las canchas por tres semanas y llegaría con lo justo al debut del 22 de noviembre frente a Arabia Saudita.