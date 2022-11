As de Espadas: la canción himno mundial para Messi y alentar a la Selección en Qatar

En la selección, Leo ya dejó su huella para siempre por la magia que despliega en la cancha y por su talento inigualable. Además, porque finalmente su primer gran sueño con Argentina lo conquistó en Brasil 2021 cuando levantó la Copa América en el Maracaná ante el dueño de la fiesta.

Fueron muchos intentos, incluso una final perdida ante Alemania en Rusia 2018 quedó con un sabor amargo y, sin lugar a dudas, pide revancha en este Qatar 2022, donde todas las miradas del mundo están puestas en estos días.

En entrevista exclusiva con C5N.com, Martín Novau (cantante) y Surfeo Mazzeo (bajista) de la banda De Los Palotes revelaron los secretos de esta emotiva canción y hasta se animaron a opinar del Mundial, su organización y las bajas que sufrió el evento. El amor por Messi es tan grande, que los chicos esperan que el crack pueda escuchar la melodía en su honor y hasta cantarla en los vestuarios de Qatar.

"Me estremessi. Messiento afortunado. Soy coterráneo del Mesías de Dios", reza el primer estribillo de la emocionante melodía de la banda en un homenaje al crack argentino. Sin dudas, un tema que es furor en pleno Mundial.

De Los Palotes, As de espadas De Los Palotes es Mundial con una canción para Messi. Prensa De Los Palotes

¿Cómo surgió el tema?

Martín Novau: El tema surge con un grupo de amigos que nos juntamos a ver todos los partidos de la Selección Argentina, Copa América, mundiales, amistosos, lo que sea. Uno de ese grupo de amigos es mi hermano, y en un momento, planteo la posibilidad de hacer una canción para alentar a la Selección entre nosotros y la verdad es que nos gustó la idea. Y un día, llegó la musa inspiradora, que le dio vida a “As de Espadas”, y lo presentamos y ahora está girando en todas las plataformas.

¿Quién escribió la letra?

Surfeo Mazzeo: La letra la hizo Martín, que desde el primer día que la trajo al ensayo, a todos nos pareció increíble. Entre todos, le dimos forma y terminó siendo el tema que hoy se puede escuchar.

¿Cómo viven el Mundial?

MN: La verdad, que el mundial lo vivimos de una forma muy eufórica. Nos gusta mucho el fútbol, somos muy futboleros y estamos muy ansiosos. En un ratito está por jugar la Selección, así que ya estamos esperando para poder verlos.

¿Qué significa Messi para ustedes?

MN: Messi para nosotros es todo. Es mi máximo ídolo. Más allá de lo que es como futbolista, que demás está decirlo, es el mejor, hace cosas increíbles. También de la forma que nos representa en el mundo.

¿Por qué creen que el Mundial paraliza al mundo?

SM: Creemos en sí que paraliza al mundo por un tema cultural. Por lo que representa al fútbol en Argentina, aún más aquí, con lo que significa eso, por cuestiones pasionales, yo creo que moviliza el país y el mundo.

¿Qué les pareció la ceremonia de apertura de Qatar?

MN: La verdad que estuvo buena, pero por mi parte esperé un poquito más. Me faltó que me sorprenda.

¿Qué piensan sobre la cultura árabe y sus tradiciones tan cuestionadas?

MN: La verdad que es un tema complejo. A nosotros nos parece rarísimo porque estamos acostumbrados a otras cosas, hasta nos parece incluso cruel. Pero bueno, es una cuestión de culturas y cada cual tiene las suyas y creo que un poco hay que respetarlas.

¿Se bajarían de una presentación como lo hizo Shakira o Dua Lipa por estas cuestiones?

MN: No creo que no, no cambiaría nada que toquemos o no; más allá de estar de acuerdo con una cultura. Creo que no cambiaría en nada, no podríamos hacer nada al respecto, así que creo que no, no nos bajarías, tocaríamos.

¿Cuál es su sueño con esta canción?

MN: Nuestro sueño es que les llegue a los jugadores, que la escuchen y ojalá que podamos ver a los jugadores festejando, cuando ganen algún partido, en el vestuario cantando nuestra canción. Creo que ese sería el máximo sueño.

Un mensaje para Leo Messi

MN: Un mensaje para Leo, gracias, simplemente gracias. Por representarnos, por llevar la camiseta de la Selección Argentina, como la lleva. Es el máximo exponente que tenemos, el “As de Espadas” como lo mencionamos en la canción. Simplemente… ¡gracias por todo, Leo y aguante a morir! ¡Vamos Selección! ¡Vamos Messi! ¡Vamos De Los Palotes!

De Los Palotes, As de espadas De Los Palotes escribió una canción para Messi que es furor en pleno Mundial de Qatar. Prensa De Los Palotes

La emocionante letra del tema para Messi, As de Espadas

Me estremessi

Messiento afortunado

Soy coterráneo

Del Mesías de Dios

Cómo no ilusionarme así

Es un león enjaulado

Con hambre de gloria

Y sed qatarí

Si ganamos

No es milagro

De Rosario al mundo

Con escala en Barcelona

Ese fue el viaje de Leo

para ser el mejor

Todo el fútbol se mueve

A sus espaldas

Y el Diego allá arriba

Ya hizo de Argentina a Dios

Vas pintando el mundo

De celeste y blanco

De nuestra bandera vos

Sos el sol

No podemos pedirte más nada

Sos el As de Espadas de una nación

Quiénes son De Los Palotes, la banda que homenajeó a Messi

La banda De Los Palotes está integrada por Martín Novau (Voz), Ezequiel Di Prinzio (Guitarra), Emiliano Vásquez (Guitarra), Surfeo Mazzeo (Bajo) y Julián Danloy (Batería).

Fue fundada en 2019 y son oriundos de la localidad de Ascensión, provincia de Buenos Aires. Se definen como “una banda de Rock a la orden de la canción como estandarte”.

A mediados de marzo de 2022 volvieron al estudio de grabación donde surgió “As de Espadas”, dedicado al astro futbolístico argentino Lionel Messi. La canción rescata el espíritu mundialista y el sueño dorado de salir campeón.

“El video es un sentido homenaje a Lionel, por lo que ya nos dio a todos los argentinos, para alentarlo y mandarle buenas vibras en este mundial que se viene”, dijo en su lanzamiento Ezequiel Di Prinzio, guitarrista de la banda. Y agregó: “Nuestro sueño es que llegue a Lio y que se cante en las canchas”.

Con un estribillo poderoso y pegadizo, quieren llevar este tema como estandarte, que sea un himno de las canchas. “Mucha gente está muy entusiasmada con As de Espadas, nos escriben, nos dicen que se emocionan al escucharlo y ver el video. Y nos comparten por todo el país arrobando a Leo Messi y familiares de él”, dijo Martín Novau, cantante de la banda. “As de Espadas emociona y mucho, ese fue el objetivo primordial a la hora de componerlo, que te erice la piel, que te haga un nudo en la garganta y que te llene de euforia y alegría por ver jugar a Leo”, sentencia.

De Los Palotes, As de espadas Prensa De Los Palotes

Equipo detrás de As de Espadas, el video de De Los Palotes

El video recorre los momentos más gloriosos y alegres de la carrera del ídolo con la Selección Argentina y hasta sus inicios cuando apenas era La Pulga.

En el video, la banda contó con músicos Invitados: Lautaro San Martin (Synth y Teclados) y Aguilera Fernando (Trompetas).

El clip fue grabado en Estudio El Fuerte, en Junín, Buenos Aires. El técnico de grabación es Santiago Lasarte. La mezcla y mastering estuvo a cargo de Marco Di Prinzio. La producción quedó a cargo de Di Prinzio y De Los Palotes y el video quedó en manos de Lluvia Films.