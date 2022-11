Algunas selecciones sufrieron bajas importantes de cara al torneo. Sadio Mané, delantero de Senegal, sufrió una lesión en la cabeza del peroné durante el partido que jugó para el Bayern Munich. En Alemania, Lukas Nmecha se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha en el encuentro del TSG Hoffenhiem ante el Borussia Dortmund.

A ellos se suma el defensor de Inglaterra, Reece James, quien estaba lesionado de la rodilla desde hace un mes y no logró recuperarse a pesar de estar entrenando. Aseguró que está devastado y que no pudo evolucionar de manera favorable. "No hay milagros, desafortunadamente", expresó.

Las expectativas son altas en la Selección argentina, que se entusiasmó con la gran actuación de dos de sus figuras. Lautaro Martínez anotó el tercer gol del Inter en la victoria 6-1 sobre Bologna mientras que Julián Álvarez marcó el 2-0 del Manchester City ante Chelsea.

Bélgica ya tiene su lista de convocados para el Mundial de Qatar, con Kevin De Bruyne como estandarte El seleccionado de fútbol de Bélgica dio a conocer su nómina, con su máxima figura, el mediocampista ofensivo de Manchester City Kevin De Bruyne, y futbolistas importantes como el arquero Thibaut Courtois y el delantero Romelu Lukaku.