Mauricio Macri, a los militantes enojados: "Vamos a estar más unidos que nunca"

El exmandatario no se postulará en este 2023.

El expresidente Mauricio Macri instó a la militancia de Juntos por el Cambio a mantener la unidad y apoyar a los precandidatos de la coalición opositora, luego de anunciar que no se presentará en las elecciones de este año.

"Para mí también fue un día muy especial. Fueron meses muy difíciles para terminar tomando esta decisión. Quiero decirles que a mi también me duele, pero más me duele leerlos a algunos de ustedes que están dolidos, que se sienten abandonados y la verdad es que no es así", fueron las palabras que utilizó el exmandatario en el inicio del video que publicó en Instagram.