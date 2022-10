Cuáles son los signos más temperamentales según la Astrología China

Los signos más temperamentales según la Astrología Oriental

Perro

Integran este signo todas las personas que nacieron en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Se destaca por ser leal y digno de confianza. Esto no ocurre con sus enemigos, con quien tiende a ser muy cruel, con lo cual, no conviene provocar su enojo. Son muy convencidos en su creencia acerca de la igualdad y justicia, de hecho, se enoja mucho en situaciones que no lo son. En cuanto a su energía negativa, la misma puede reflejar ansiedad, pesimismo y depresión.