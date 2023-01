La propuesta de Agüero a Messi que ilusiona a todos los hinchas argentinos

Si bien, el futuro del capitán de la Selección argentina en el PSG todavía es incierto , el mundo del fútbol está expectante de su decisión. Si bien el contrato con el club parisino vence en julio de 2023, surgieron varias propuestas que hasta el momento no tienen respuesta.

Messi Kun Agüero Una de las recordadas postales compartidas por Messi con el Kun. Instagram

Entre las dudas, la propuesta del Kun Agüero a su amigo Lionel Messi, sorprendió a miles de fanáticos que quieren verlos juntos en el campo de juego.

En una conversación con sus seguidores a través de Twich, el futbolista respondió ante la pregunta si lo invitó a Messi a participar de su liga "Kunisports" en la King League, el campeonato de fútbol que creo Gerard Piqué junto al streamer Ibai Llanos.

"Obviamente, no es fácil, es difícil, pero todo depende de la situación de Leo a fin de temporada. Obvio que Leo y cualquiera tienen las puertas abiertas para jugar en Kunisports", explicó Agüero.

El "Kun" fue uno de los máximos goleadores de la historia de la Premier League, y anunció su retiro a los 33 años debido a una arritmia cardíaca. Fue el 15 de diciembre de 2021 en una conferencia que brindó junto al presidente de Barcelona, Joan Laporta, y con la presencia entre los invitados de Josep "Pep" Guardiola.

Kun Aguero Messi Twitter Télam

Si bien, Agüero volvió a jugar por primera vez después de su retiro, para "Kunisports". El streamer contó que le avisó del partido a Lionel Messi para que viera el partido.

"Él vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue 'estabas muerto'. Me mató. Pero le dije: 'Qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro'", explicó Agüero.

El Kun Agüero sorprendió y anunció que vuelve a jugar al fútbol

Sergio Agüero sorprendió a sus seguidores y anunció que vuelve a jugar al fútbol. El ex delantero de la Selección argentina se calza nuevamente los botines para ser parte de la Kings League, un torneo semi-profesional organizado por Gerard Pique. A un año de su retiro, el futbolista pudo compartir momentos con sus excompañeros en el Mundial Qatar 2022.

La noticia se dio a conocer en el programa "Draft", en el que el Kun Agüero contó en vivo que la camiseta número 12 le va a pertenecer a él. "Algún partido o varios partidos voy a estar yo", aseguró el exdelantero. "Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente", manifestó Agüero.

Además, añadió que “elegimos sólo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea".

La Kings League es una liga creada por Gerard Piqué donde 12 streamers y diferentes personalidades del mundo del fútbol dirigirán sus equipos.