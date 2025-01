La exnovia de "Alfa" aseguró que el mediático pedía u$s40 mil para ser candidato

Delfina Wagner aseguró que el ex Gran Hermano le puso precio a su compromiso con La Libertad Avanza. Apuntó al propio Javier Milei y Lilia Lemoine por ataques violentos contra ella.

En el programa Argenzuela en C5N, con la conducción de Jorge Rial, la mujer remarcó: "Estoy sorprendida por lo que estoy viendo. Hace rato que dejé la política y que me separé", aseguró. Agregó: "Él no desmiente haber pedido esa suma exorbitante, algo de 40 mil dólares para entrar en política".

La chica acusó a la diputada libertaria Lilia Lemoine que la acusó en redes sociales de "operar" sobre la posible candidatura del mediático a un puesto en la provincia de Buenos Aires, y que él no desmintió. "Ustedes ya saben la patología que tiene esta mujer (Lemoine) en contra de otras mujeres jóvenes que la hacen sentir amenazada. No sé por qué. Porque yo ya no estoy en La Libertad Avanza", enfatizó ante la pregunta del periodista Mauro Federico.

Lilia Lemoine en redes sociales Redes Sociales

Lemoine escribió en la red social X: "Era obvio que iban a operar. Miren, hay algún que otro hilo conductor... Así infiltran con disidencia controlada al movimiento libertario (o intentan) para estallarlo... pero no pueden, los detectamos hace rato. Te acordás, @Santiago_Oria ?", y lo comentó con el publicista de las campañas de Milei.

"Yo no me metí con ella, habla por hablar" dijo Delfina, quien, además, insistió con los ataques desde el espacio de Gobierno: "Senti mucho maltrato en contra mío aunque yo debatí y aporté un montón. Recibí mucho maltrato hasta del propio Javier Milei, me tiene bloqueada", apuntó la artista.