La estrella de la NBA que es amigo de Neymar y se motiva viendo jugadas de fútbol

Jimmy está sentado mirando fijamente el televisor. Su concentración es total. De repente mira a sus interlocutores y comenta algo, fascinado. Luego se para al lado del aparato y vuelve a decir algo. La superestrella está en su hermoso departamento en Miami, con vista al mar, pero prefiere otro espectáculo: las jugadas de Neymar, su amigo y fuente de admiración. “En mis días libres e incluso en los días de partido me gusta ver todo tipo de deportes, especialmente el fútbol que me encanta. Es parte de mi rutina. Amo la grandeza en cualquier forma posible. Y elijo ver gente que me inspira a ser grande”, contó, hace poco, el gran Jimmy Butler, estrella de la NBA y gran figura en estos playoffs que están por definir al campeón.