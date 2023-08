Kala Bidner: "La música está presente en mi vida desde que tengo memoria"

Kala Bidner es una cantante, instrumentista y compositora argentina que, con solo 19 años, logró cantar para cientos de miles de personas. "Desde que tengo memoria la música está presente en mi vida. Desde chica hago canto, toco el piano, la guitarra, también hago coach de escenario que me ayuda a tener pisada y experiencia al dar un show en vivo, y empecé baile. A los cinco hice mi primera canción en un disco para niños. Mi mamá era actriz por eso me vinculé con todo ese mundo. A mis nueve años canté por primera vez así por arte de magia con Franco De Vita en un concierto. Fue un golpe de suerte porque ni iba a ir, iban mis padres y tenían una entrada de más. Dije ´Bueno, voy´ y la canción que más me sabía era ´Tan sólo tú´ con Alejandra Guzmán. De repente Franco preguntó si alguien quería subirse al escenario y cantar y yo levanté la mano. No sé por qué me eligió, creo que al ser chica llamé la atención. Había tanta gente en el Luna Park que yo veía hormiguitas desde arriba. Ahí dije ´Ah, okey, esto va a tardar en concretarse pero es un sueño´".

En el año 2022, Kala vivió una experiencia increíble para alguien de su edad: cantar el himno nacional frente a 200.000 personas. Ese día hubo un punto de inflexión en su carrera, a partir de ese momento su nombre comenzaría a sonar entre los artistas juveniles más reconocidos del país. "Eso también se me dio de un día para el otro. Me llamó una amiga y me dijo que buscaban a una artista que cantara el himno, yo no entendía nada. Mi mamá atendió porque yo no paraba de temblar. Obvio que al otro día fui y canté. A Messi no lo pude conocer pero hablé con muchos otros jugadores y quedé asombrada. El estadio estaba lleno, fue una locura. Después pensé ´Quizás no estaba preparada´, pero el hecho de lanzarme y hacerlo igual fue espectacular. Cuando terminé, pasó una hora y empecé a caer de lo que estaba viviendo, miré el celu y era tendencia en Twitter, la gente me comparaba con Morena Beltrán y me gustó porque es una bomba (risas)".

En cuanto a su círculo íntimo, Kala comenta que son sus principales fanáticos y confidentes a la hora de probar nuevos sonidos: "A mis amigas siempre les hago escuchar. Ellas me dicen ´Este es in palo´, ´Este me gusta´, ´Este no´. Además, ellas están en la movida de los boliches entonces su opinión me re sirve. También mi mamá me ayuda mucho. Después hago votación entre todos. Si a la mayoría le gustó, bien, sino digo ´Bueno, no es por acá´".

Cuando le preguntamos con qué artista le gustaría realizar una colaboración, ella responde sin titubear: "Alguien que me encanta como artista es Karol G porque siento que muestra mucho el empoderamiento de la mujer. Ella hace todo con mujeres, su banda está compuesta solo por chicas y eso es lo que yo estoy haciendo. También me gusta la buena energía que transmite, el hecho de que sea sincera con su público cuando no se siente bien, es auténtica".