Julieta Poggio disfrutó del paisaje de las Cataratas del Iguazú y aprovechó para lucir una microbikini bicolor

Julieta Poggio aprovechó el fin de semana largo para viajar a Misiones junto a una amiga y, desde un hotel en las Cataratas del Iguazú, mostró los detalles de una microbikini bicolor. La influencer aprovechó el buen clima para vestir una de sus prendas favoritas y dejar en claro su gusto poro el look veraniego.

Julieta Poggio microbikini Instagram

Para complementar su outfit, Julieta Poggio le ñadió un toque retro con unas gafas de sol de inspiración vintage, con vidrios amarronados semiopacos y marco metálico plateado.

Su publicación generó rápidamente revuelo en las redes sociales, acumulando miles de "Me gusta" y comentarios de sus seguidores que elogiaron su estilo. Con esta aparición, la influencer sigue consolidándose como un ícono de tendencias y estilo en el ámbito digital.

Julieta Poggio microbikini Instagram

Julieta Poggio microbikini Instagram

Desde Miami, Nati Jota mostró la microbikini del momento y le agregó un detalle particular

Nati Jota viajó a Miami para cubrir la Copa América para OLGA y se mostró con una microbikini en su tiempo libre. La influencer aprovechó el clima cálido de esta ciudad estadounidense y lució un llamativo traje de baño de dos piezas. En sus redes sociales, compartió imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

El conjunto elegido por la periodista consistió en una microbikini en tono negro con tela texturada. El diseño incluyó un corpiño total black estilo triangular con un aplique cuadrado blanco en el centro, y una bombacha colaless diminuta y ultracavada. Para complementar su look veraniego, añadió unas gafas de sol de marco rectangular en color marrón y un chocker negro.

Nati jota microbikini Instagram

Nati Jota optó por un look sin maquillaje y con el pelo suelto mojado por el agua producto de un chapuzón previo. La publicación de la influencer no tardó en generar repercusión, acumulando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios elogiando su estilo. De esta manera, la también streamer sigue consolidándose como una referencia en el mundo de la moda y las redes sociales.