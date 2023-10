Jésica Cirio rompió el silencio: habló sobre el escándalo Insaurralde y el supuesto arreglo por u$s20 millones

Y aclaró: "Niego que haya existido una transferencia a Uruguay. Yo nunca tuve cuenta ahí, Insaurralde no sé, son cosas que tiene que responder su abogado. No me corresponde a mí responder eso. No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares; nunca hubo un arreglo de esa cifra".

Martín Insaurralde

Destacó además que jamás compartieron la economía: "Yo trabajo desde que soy chica, siempre me manejé yo. Siempre me gustó tener independencia en mis decisiones. Mi economía me la manejaba yo".

Respecto a los viajes insistentes a Colombia en un corto lapso admitió: "En 2014 falleció mi tía, 4 meses antes de casarme, y tengo dos primitos que son chiquititos. Por eso en 2 años o 3, yo fui a acompañarlos. Fue bastante duro para toda mi familia porque fue el momento que vivieron ellos, traumático. Fui allá, a Bogotá, estuve todo el tiempo a disposición de ellos".

Martín Insaurralde y Jésica Cirio con su hija Chloé Redes Sociales

En la misma línea, se mostró a disposición de la Justicia: "Es muy duro, muy triste estar en esa posición, por eso estoy acá, puedo hablar de mí. Estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona".

Jésica Cirio: "Para mí fue una sorpresa"

Por primera vez, habló sobre cómo se enteró del viaje de Insaurralde con Clérica a Marbella: "Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso y fue bastante fuerte. Una relación se va desgastando y el resto de los motivos son de público conocimiento. Estoy acá porque tengo una nena chiquita, porque quiero protegerla".

Y agregó: "Sí, tenía esta relación (Insaurralde con Clérici) mientras estaba casada conmigo. Pero me enteré con ustedes". También contó que cuando se separó, volvió a su casa en Palermo.

Jésica Cirio y Martin Insaurralde con Chloé La conductora mostró un video donde su hija quiere parecerse a ella. Redes Sociales

En cuanto a más infidelidades indicó: "No me voy a poner a analizar absolutamente todo. Nada me llamó la atención. Yo me separé de él y me fui a vivir al departamento que tenía de soltera. Me fui a vivir con él, iba y venía a Capital hasta que tuvimos a nuestra hija".

Por su parte, contó que está con alguien: "Yo me separé y no presenté a nadie como mi novio. Estoy conociendo gente. No tengo nada para contar si estoy en pareja, estoy conociendo gente sin ponerle ningún título".

Por último, se refirió a los hijos que tiene Insaurralde con otro matrimonio: "Para mi ellos van a ser familia siempre". Luego admitió que "no hay más lindo que esos tres chicos que tiene". Aseguró que son muy buenos hermanos con Chloe, su hija y que ellos están transitando un momento difícil con esta situación.

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a Cirio y a Insaurralde, en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires María Eugenia Talerico, en la que hicieron referencia al divorcio supuestamente millonario de Cirio e Insaurralde.

La fiscal presentó su dictamen ante el juez Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a quien le requirió además una serie de medidas de prueba como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y movimientos migratorios de ambos.

Se trata de una de las tantas denuncias que se motorizó a partir de que la mediática Sofía Clerici ventiló en redes sociales que había compartido un viaje a Marbella, España, con Insaurralde.