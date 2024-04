Golpe al bolsillo: en lo que va del año, los precios de la canasta básica fueron los que más subieron

Según se detalló, en lo que va del año, los precios de la canasta básica fueron los que más subieron: los alimentos superaron el 300% de aumento. Esta dinámica inflacionaria dio un crecimiento de la pobreza y la indigencia en la primera parte de año.

En el mes de marzo, una familia de 4 integrantes necesitó $773.385 para no ser pobre y $358.049 para no ser indigente. “Con estos números es posible afirmar que un salario formal medio no es suficiente para sostener una familia por encima de la línea de pobreza. Este se encuentra 10% por debajo, mientras que hace tan solo 4 meses se encontraba superando la línea de pobreza en 15%”, se agregó en el informe realizado por la UNDAV.

Cuando se observa cuáles fueron los rubros en los que hubo una mayor variación interanual se obtiene que el rubro con mayores incrementos fue el de Bienes y servicios varios (364%), Comunicación (336%), Salud (330,8%), Transporte (326,7%) y Alimentos y bebidas (308,3%).

Infografía inflación y canasta básica Interanual UNDAV

“Al analizar estos componentes se puede sacar una primera conclusión la inflación hoy encuentra su mayor causante en la devaluación de diciembre (fuerte impacto en alimentos y bebidas) y la desregulación del mercado (aumento de los costos de la salud, la comunicación y el transporte)”, indicaron.

Inflación: cuáles son los rubros que más aumentaron

Al observar los aumentos mensuales según los distintos rubros, el que sufrió un mayor incremento fue educación (52,7%), por los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del ciclo lectivo.

Otro de los rubros que aumentaron fueron comunicación (15,9%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,3%), por alzas en el servicio de electricidad.

Infografía inflación y canasta básica mensual UNDAV

“Luego de una inflación empujada principalmente por la inflación núcleo en el mes de diciembre (28,3% mensual), el aumento de los servicios regulados por el Gobierno Nacional es lo que más empuja a la inflación en el mes de marzo, alcanzando esta el 18,1% mensual. Por su parte, en el mes de marzo la inflación núcleo fue del 9,4% y la inflación estacional del 11,1%”, se especificó en el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda.

En ese sentido, se detalló que en el mes de marzo la inflación en bienes fue del 9,8% y en servicios del 15,5%. “Esto surge por un reacomodamiento del precio de los servicios, luego del fuerte incremento en el precio de los bienes en el mes de diciembre producto de la devaluación. En el mes de diciembre la inflación en el rubro de bienes había sido del 29,5% mientras que en servicios había sido del 14,1%”, agregaron.

Y concluyeron: “Esto sucede debido a que las devaluaciones abruptas impactan primero en los bienes como alimentos y bebidas y tienen un mayor componente transable que están abiertos al comercio exterior. Por su parte, los servicios, luego se reacomodan en un reordenamiento de los precios relativos”.