Estalló la polémica: denuncian que River llena la cancha porque regala entradas

Desde que River amplió la capacidad en el estadio Monumental , los hinchas agotaron todas las localidades en cada partido. Sin embargo, un ídolo de Boca como Enrique Hrabina no tuvo filtros en opinar sobre la situación y, fiel a su estilo, lanzó una polémica declaración.

Si bien el exjugador aseguró que en River no “regalan” 86 mil entradas, “deben regalar 20 mil”, y en ese sentido, subrayó: “La pasión que tiene el hincha de Boca no la tiene nadie”.

Enrique Hrabina

El análisis de Hrabina sobre el presente de River y Boca

En diálogo con Radio La Red, el ex defensor hizo un análisis sobre el presente futbolístico de River y Boca y si bien ponderó el presente del equipo de Martín Demichelis, no se cayó a la hora de opinar que es beneficiado por el arbitraje.

“River juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda. Está jugando un buen fútbol, mejor que Boca, pero si después te cobran un penal a los 45 minutos del segundo tiempo que es mancha”, sostuvo y fue por más: “Los jugadores de River están entrenados para tirarse en todas, y no les cobran los penales en contra, le siguen dando una mano. Me tienen podrido”.

En ese contexto, reconoció que el equipo dirigido por Jorge Almirón “no está bien y te ponen un domingo a las 21.30. Algo increíble”.

“En la Copa Libertadores ya estaba clasificado, River tuvo que sufrir hasta el último minuto y también con ‘ayudín’ de todos lados. Está queriendo igualar en títulos a Boca, todavía no puede, pero está haciendo cosas desesperadamente”, arremetió Hrabina.