El cirujano argentino detenido en Estados Unidos por mala praxis quedó en libertad

Pérez Latorre había operado a la modelo Silvina Luna en 2016, luego de las intervenciones que le había realizado Aníbal Lotocki. Además, operó a otros famosos como Vicky Xipolitakis, Susana Giménez, Adrián Suar, Osvaldo Laport, entre otros,

La noticia de su liberación la brindó la periodista Candy Martínez, quien reside en Los Ángeles, en comunicación con LAM: "No estuvo ni 24 horas detenido. En el momento en el que se ordena su arresto lo llevan detenido, pagan la fianza. Estamos hablando de 150 mil dólares, no es un vuelto, no es algo simple", describió.

Además, explicó que lo que originó su detención fue la denuncia de un paciente estadounidense: "Una persona hizo una cirugía estética con él. Él trabajó y operó como si fuese un cirujano, con licencia de Argentina, no de Estados Unidos. Y esa es la diferencia cuando lo comparan con Lotocki. Lo bueno dentro de todo el panorama negativo es que él tiene el conocimiento. Él es un doctor que estudió. El delito, aquí en los Estados Unidos, está porque él no está habilitado para hacer esto".

La operación a Silvina Luna

En 2016, el cirujano operó a la modelo argentina Silvina Luna en Los Ángeles para removerle aproximadamente el 70% del metacrilato que le había sido colocado por el doctor Aníbal Lotocki en una intervención en 2010. Esta última intervención había llevado a Luna a desarrollar un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Tras la operación, Pérez Latorre detalló en diálogo con Teleshow cómo había sido el proceso: “La operé para sacarle el metacrilato. Salió todo excelente. La operé con una técnica hecha con un robot de alta tecnología similar a cuando se hace una operación de vesícula con laparoscopía”.

En una entrevista concedida en junio de 2023, Pérez Latorre explicó que la sustancia utilizada por Lotocki no era metacrilato. “Vos le aplicas veneno al paciente, por lo tanto tu organismo va a reaccionar generando una enfermedad autoinmune”, argumentó el cirujano, mencionando que la enfermedad resultante es peor que el cáncer porque no tiene cura. “Lo que hizo Lotocki con Silvina es un desastre médico”, añadió.