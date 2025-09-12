12 de septiembre de 2025 Inicio
Las acciones y bonos argentinos cierran la semana con caídas de hasta 4% en Wall Street

Los principales activos locales no logran recomponerse de la pérdida en el comienzo de la semana y se encaminan a culminar la jornada en rojo. El Riesgo País supera los 1.000 puntos básicos.

Las acciones y bonos argentinos cierran la semana con caídas de hasta 4% en la Bolsa de los Estados Unidos de Wall Street. De esta manera, lo logran recomponerse de la merma sufrida el lunes y se encaminan a completar una jornada en rojo. Por su parte, el Riesgo País supera los 1.000 puntos básicos.

El Gobierno avanza en la privatización.
El Gobierno confirmó la fecha de la primera licitación de rutas nacionales: se privatizarán 9.000 kilómetros

El S&P Merval cae 1,8% a 1.772.204,520 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Metrogas (-2,4%), Transportadora Gas del Sur (-2,4%) y Transener (-2,3%). A su vez, los ADRs también registran fuertes mermas: Banco Macro (-4%), Edenor (-3,5%), y Pampa Energía (-3,3%).

En lo que respecta a los bonos, el Global 2046 cae -3,1%, seguido por el Bonar 2041 (-2,6%), y el Bonar 2029 (-2,4%).

accciones

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de septiembre

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.388,98 para la compra y $1.440,32 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.432

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.446,32, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,12

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.450.

