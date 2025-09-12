Las acciones y bonos argentinos cierran la semana con caídas de hasta 4% en Wall Street

Los principales activos locales no logran recomponerse de la pérdida en el comienzo de la semana y se encaminan a culminar la jornada en rojo. El Riesgo País supera los 1.000 puntos básicos.

Las acciones y bonos argentinos cierran la semana con caídas de hasta 4% en la Bolsa de los Estados Unidos de Wall Street . De esta manera, lo logran recomponerse de la merma sufrida el lunes y se encaminan a completar una jornada en rojo. Por su parte, el Riesgo País supera los 1.000 puntos básicos .

El Gobierno confirmó la fecha de la primera licitación de rutas nacionales: se privatizarán 9.000 kilómetros

El S&P Merval cae 1,8% a 1.772.204,520 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Metrogas (-2,4%), Transportadora Gas del Sur (-2,4%) y Transener (-2,3%). A su vez, los ADRs también registran fuertes mermas: Banco Macro (-4%), Edenor (-3,5%), y Pampa Energía (-3,3%).

En lo que respecta a los bonos, el Global 2046 cae -3,1%, seguido por el Bonar 2041 (-2,6%), y el Bonar 2029 (-2,4%).

El dólar oficial cotiza a $1.388,98 para la compra y $1.440,32 para la venta .

La divisa estadounidense opera a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.432

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.446,32, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,12

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.450.