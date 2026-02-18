18 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de febrero

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación en el inicio de una semana corta, mientras que el blue se mueve en torno a los $1.440.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos durante febrero.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval, luego de una con una caída acumulada de $30, la segunda consecutiva a la baja. El blue, en tanto, se comercializa a $1.440.

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.
En esta línea, el mayorista se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial alcanzó una baja de $45 en la primera mitad de febrero.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.453,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1417,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.415.

