Cuáles son los principales consejos para invertir en este 2024.

Por su parte, el analista Leandro Ziccarelli explica que “lo más relevante para tomar decisiones de inversión”, y agrega: “Para intentar aprovechar esta coyuntura, que es muy compleja, hay que pensar qué precios van a tener una mejor ‘performance’ que otros. La mejor inversión hoy es el supermercado: llevarse dos de todo alimento no perecedero que compres. No es momento para bienes durables como televisores, autos o textiles, porque esos van a corregir para abajo en términos relativos”.

inversiones inversiones. Pixabay

Sobre los plazos fijos UVA, Pereyra asegura que no es momento para tomar créditos UVA de cualquier tipo ni validar consumos en tarjetas de crédito que hagan que los saldos mensuales superen lo que se puede abonar con los ingresos. Ademas, considera no colocar plazos fijos UVA y que los bancos los están limitando cada vez más. Mientras tanto, Zicarelli asegura que no todos los ahorristas saben es que tienen un rezago, por lo tanto, si la inflación se acelera mucho, existen serias probabilidades de que quienes hicieron este tipo de inversiones no le ganen a los precios.

Cabe destacar también que en cuanto a las inversiones más sofisticadas, el analista financiero José Ignacio Bano, señala que los instrumentos ideales deberían ser los bonos CER (los que ajustan por inflación). “El tema es que han sido tan demandados que hace un par de semanas vienen subiendo mucho de precio y bajan en rendimiento: te cubren de una inflación extraordinaria, pero no de toda la inflación que haya; no dan una cobertura total”, afirma. Bano también dijo que no es un contexto favorable para aquellos que tienen la costumbre de comprar dólares o tener un plazo fijo. “En la Argentina, normalmente, las acciones sirven bastante bien como cobertura de alta inflación, pero en el mediano o largo plazo y con una volatilidad enorme en el medio. En la híper del 89, las acciones crecieron por encima de la inflación, pero mes a mes veías que bajaban 20%, subían 30%... es un período muy corto y una volatilidad muy alta en el medio”, describe.

Acerca de como ver el futuro en el corto o mediano plazo, Bano sostiene que “Durante un tiempito, la inflación va a ser mucho más activa que el tipo de cambio" y que lo que "viene es alguna calma de dólar y la inflación volando, el problema que hay es que no existe un instrumento que te cuide de la inflación y si te cuidás comprando dólares probablemente tampoco te alcance para calzarte contra la inflación”.

Ahorro Freepik

Cuáles son los 9 consejos de inversión para el 2024