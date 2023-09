Compre sin IVA: casi 11 millones ya se vieron beneficiadas por el programa

Supermercados

Dentro del universo de beneficiados se encuentran, trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, como así también jubilados, y pensionados por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.

También pueden acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.

Compre sin IVA: cómo y dónde reclamar si no depositan los reintegros

Los motivos que pueden explicar el por qué determinadas personas no recibieron el reintegro son varios: desde que no cumplan con los requisitos o que no hayan abonado la compra con algunos de los medios habilitados para el beneficio.

En caso de que todo lo anterior sea correcto y aun así no se reciba la devolución correspondiente hay que hacer un reclamo en la página de servicios de la AFIP.

Cómo hacer el reclamo para la devolución del IVA

Deberán ingresar a https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmdef/NuevaPresentacion.aspx , seleccionar en tipo de usuario, "ciudadano y contribuyente" y completar un formulario con los datos: nombre y apellido, razón social, CUIT/CUIL o DNI, número telefónico y dirección de correo electrónico.

compre sin IVA, reclamo 1.JPG

Luego pasar a una segunda pestaña donde deberán describir detalles de la presentación que desean realizar y en caso de ser necesario se pueden adjuntar archivos de hasta 3mb de peso.

compre sin IVA, reclamo 2.JPG

Finalmente hay que dejar un teléfono de contacto y confirmar la información.