Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de febrero

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación en una jornada de lunes feriado sin movimiento en los mercados, mientras que el blue se mueve en torno a los $1.440 en el fin de semana largo de Carnaval.

Analistas sostienen que el dólar oficial encontró su piso en esta calma cambiaria.

El dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes sin movimiento en los mercados por el feriado de Carnaval, luego de una semana con una caída acumulada de $30, la segunda consecutiva a la baja en la previa del fin de semana XXL. El blue, en tanto, se comercializó a $1.440.

En esta línea, el mayorista se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

El dólar oficial arrastra una baja de $45 en febrero.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.453,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1417,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.415.

