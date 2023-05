Superclásico: el palito de Jorge Brito contra Boca tras la pelea en el Monumental

Jorge Brito opinó sobre la gresca en el Superclásico: "Me pareció exagerada la reacción de Boca"

Bajo ese contexto, el presidente de River, Jorge Brito, lamentó los incidentes del final en el superclásico y consideró “exagerada” la reacción de los jugadores visitante ante los festejos desmedidos del mediocampista millonario en el festejo del gol que le dio la victoria agónica por 1 a 0.

Consultado por el penal, Brito le dio la derecha a la sanción de Darío Herrera. “Me parece que hay contacto y es dentro del área” sostuvo y de manera casi irónica deslizó: “Después podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, de si es el último minuto... Que yo sepa, el reglamento no difiere en qué minuto es la falta para definir si es o no penal”.

Al mismo tiempo analizó la reacción del exfutbolista de Platense y todo lo que sucedió sobre el final del encuentro que se disputó en el Monumental. “No me gustó nada. En la cancha no había visto qué había ocurrido, lo vi después por televisión”, empezó explicando en diálogo con TyC Sports.

Por otro lado, reconoció que “hay muchas veces pasa que sale el hincha de adentro y puede fastidiar al otro, hay que tener en claro que el corazón tiene que tener un límite”. Sin embargo, en referencia a la reacción de Palavecino, que fue el inicio de la pelea entre los jugadores, declaró señaló: “Es un jugador inteligente, una buena persona y va a aprender de esto. Todos tenemos errores, hay que trabajar para que no ocurra más”.

Luego de poner paños fríos a eso, sí opinó sobre la reacción de los jugadores de Boca: “Me pareció exagerada la reacción de Boca”.

Jorge Brito respaldó a Martín Demichelis tras la victoria ante Boca

Tras las críticas que recibió el ex-Bayern Munich por la goleada en la Copa Libertadores, Brito valoró el trabajo realizado por el entrenador: “Sabíamos que el post Gallardo iba a ser complicado por lo que había sido Marcelo en ocho años y medio, pero desde el momento en el que llegó Martín pudo entrar muy bien al grupo desde lo humano”.

“También está demostrando ser un gran DT, está a la altura de River, se refleja en los hinchas, que estamos todos muy contentos con él. Esto recién empieza, vamos sólo seis meses. Hay que ir despacio, es un proceso nuevo”, agregó.