Real Sociedad llega al complementario con una ventaja de 1-0

Omonia no pudo ante Manchester United en el Old Trafford. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 3 encuentros durante el campeonato. Tuvo 9 goles en contra y registró solo 3 a favor.

Real Sociedad venció 3-0 a FC Sheriff en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 8 goles a favor y anotó 1 en contra.

Los Txuri-urdines buscarán seguir primero en el Grupo E. Sumaron hasta el momento 12 puntos y convirtió 8 goles. Omonia necesita sumar sí o sí. Se ubica en el último lugar de la tabla sin unidades.

Tamás Bognar fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Stadium GSP.

Formación de Omonia hoy

El equipo dirigido por Neil Lennon plantea su juego con una formación 4-3-3 con Francis Uzoho en el arco; Jan Lecjacks, Nemanja Miletic, Ádám Lang y Adam Matthews en defensa; Charalampos Charalampous, Roman Bezus y Moreto Cassama en el medio; y Brandon Barker, Andronikos Kakoullis y Bruno Felipe en la delantera.

Formación de Real Sociedad hoy

Por su parte, los conducidos por Imanol Alguacil se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Aritz Elustondo, Igor Zubeldía, Jon Pacheco, Diego Rico en defensa; Robert Navarro, Ander Guevara, Asier Illarramendi y Mikel Merino en la mitad de cancha; y Jon Karrikaburu y Takefusa Kubo en la delantera.

