Nicolás Larcamón es el nuevo entrenador de Independiente

En el suelo azteca logró los mayores éxitos como técnico de León, equipo que se consagró campeón de la Concachampions 2023 y que luego disputó el Mundial de Clubes.

Comenzó su trayectoria en el fútbol local como ayudante de campo de Nueva Chicago en 2015, cargo que dejó para convertirse en entrenador de Deportivo Anzoategui de Venezuela, donde pasó de pelear la permanencia a disputar Copa Sudamericana.

Tras la salida Tévez, el Rojo eligió como técnico interino a Hugo Tocalli y tras tres encuentros donde cosechó un solo punto, el ex entrenador de las Selecciones juveniles argentina reconoció que llamó a su excompañero, José Pekerman.

“Apenas se fue Carlos (Tevez), llegué a casa y lo llamé”, señaló en declaraciones a Radio La Red y reveló cuál fue la respuesta que recibió: “Ya prácticamente sabía qué iba a responderme, me explicó que estaba para dirigir a una selección y que por ahora no quería ir a un club. No llamé a más nadie”.

Luego, el club de Avellaneda apuntó por Guillermo Barros Schelotto, pero dio su negativa y de esta manera se cayó el candidato que más seducía a la comisión directiva. Aunque el Mellizo agradeció el interés del club, comunicó su decisión de no dirigir este año en el país y esperar ofertas del exterior.

NOTICIA EN DESARROLLO...