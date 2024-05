Mbappé anunció que se va de PSG, donde jugó siete temporadas y levantó 12 títulos

Si bien parece que Real Madrid será su nuevo club, el delantero francés no se pronunció al respecto. "Este equipo me ha permitido convertirme en el jugador que soy", declaró.

Luego del choque con Toulouse, en un partido válido por la 33ª fecha de la Ligue 1, enfrentará por el torneo francés a Niza (pendiente de la fecha 32) y a Metz (jornada 34) entre el 15 y el 19 de mayo, ambos como visitante. También podría decir adiós con un título: el último juego de la temporada de PSG será el sábado 25 de mayo contra Lyon por la final de la Copa de Francia en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille.

De esta manera, Mbappé pone fin así a siete temporadas en el conjunto de la capital francesa. El delantero llegó en el verano de 2017 procedente de Mónaco en calidad de cedido y, un año después, PSG desembolsó por la totalidad de sus servicios una cantidad de 180 millones de euros.

En total, con la camiseta del PSG acumuló hasta ahora 255 goles y 108 asistencias en 306 presentaciones: levantó 12 títulos entre la Ligue 1, Copa de Francia y Copa de la Liga, aunque le quedará pendiente la espina de no alzar la Champions League con esa entidad. Con 26 tantos en 28 juegos, es el máximo artillero actual del torneo francés.

El mensaje con el que Mbappé anunció que se va de PSG

"Jugaré este domingo mi último partido en el Parque de los Príncipes. Este equipo me ha permitido convertirme en el jugador que soy y he conocido a muchos jugadores, entre ellos a algunos de los mejores de la historia", señaló Mbappé en un video que difundió por sus redes sociales.

"He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido. Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique, y los directores deportivos Leonardo y Luis Campos. A todo el mundo que ha trabajado como staff del equipo», ha apuntado el jugador del PSG", sostuvo.

Mbappé dijo que dejará el "club en buenas manos" a pesar de su salida una vez que concluya la temporada. "Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años", especificó, después de quedar eliminado el pasado martes de la Champions League, en semifinales, a mandos del Dortmund.

Por último, lanzó un mensaje a los hinchas del conjunto parisino: "Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado. PSG es un club que no deja indiferente a nadie y yo elegí amarlo con todos los altibajos que hayamos podido tener. No me arrepiento por haber firmado con PSG y haber vivido todo esto durante estos años. Es un club que estará siempre en mi corazón. He intentado dar lo mejor de mí durante este tiempo y estoy muy agradecido de por vida a PSG".