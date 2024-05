La llamativa foto de Demichelis, Brito y Ponzio tras la derrota con Argentinos Juniors

“Es la primera vez que nos pasa que después de un golpe (por la eliminación en Copa Argentina) no nos podemos reponer. El responsable soy yo, los chicos son profesionales y hoy querían dar la cara, pero no nos salió un buen partido. No pateamos al arco, me cuesta recordar pasajes buenos a lo largo de los 90 minutos”, manifestó por el resultado.

"ES LÓGICO QUE LA GENTE ESTÉ DESCONTENTA Y QUE NO LE AGRADE ESTE RIVER QUE VIO EN LOS ÚLTIMOS DOS PARTIDOS... SIGO CON LA FORTALEZA QUE ME CARACTERIZÓ MI NIÑEZ...". Martín Demichelis se refirió a la opinión del hincha Millonario tras los últimos traspies.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/HPfHXNiHad — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

Frente a esta situación, la continuidad del cordobés quedó aún más pendiente de un hilo si del apoyo del hincha se trata, ¿y por parte de la dirigencia? Cuando terminó de dar su clásica conferencia de prensa, en redes sociales trascendió una imagen que tuvo una enorme repercusión.

A la salida del Diego Maradona, en el micro que llevó al plantel desde La Paternal al Monumental, y arriba del mismo se los pudo ver al propio Demichelis acompañado y charlando junto con el presidente, Jorge Brito, y el secretario, Leonardo Ponzio.

Por el momento, pese a que el Micho en River viene teniendo resistencia por parte del hincha, desde la dirigencia no se cansan de repetir su apoyo al exfutbolista mundialista, y el propio entrenador asegura estar “feliz” en Núñez y que su intención en continuar en su cargo.

La agenda de River previo a la Copa América

Tras la derrota por la Liga Profesional, River deberá enfrentar tres encuentros previos a lo que será el inicio de la Copa América donde la Selección argentina deberá defender el título en Estados Unidos, donde se disputará el torneo.

De los choques, dos son por el torneo local y el restante por la Copa Libertadores, donde ya tiene asegurado el pase a los octavos de final tras clasificarse puntero del Grupo H.

En ese punto, el cotejo por el campeonato internacional será este jueves 30 de mayo, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos en el Monumental desde las 21 frente a Deportivo Táchira.

Mientras que los dos restantes, serán el próximo domingo 2 de junio desde las 20.15, de local, ante Tigre; y la despedida por la quinta fecha se jugará el jueves 13 del mismo en condición de visitante desde las 15.30 ante Deportivo Riestra.