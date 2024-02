La irónica respuesta del Flamengo ante el interés de Boca por De Arrascaeta

El jugador en cuestión es el mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta , campeón de la Libertadores con Flamengo en 2019 y 2022 y con contrato hasta diciembre de 2026. Ente dicho interés del Xeneize, el vicepresidente de Flamengo, Marcos Braz, no dudó en contestar si está dispuesto a realizar una posible negociación por el jugador ofensivo de 29 años.

En un diálogo con Globo Esporte, Braz se refirió dicha noticia y respondió con ironía: “Van a tener que vender La Bombonera para llevarse a De Arrascaeta”.

Según Transfermarkt, reconocida página que taza a los futbolistas, el futbolista de la Selección charrúa e ídolo del Fla al haber ganado tres Campeonatos Carioca, dos Brasileiraos, una Copa de Brasil y dos Supercopa de Brasil, tiene un valor de 16 millones de euros, casi imposible de pagar en el fútbol argentino.

Giorgian de Arrascaeta, ¿con ganas de jugar en a Boca?

Más allá que a fines del año pasado se mencionó a Giorgian De Arrascaeta como un posible refuerzo de River, el mediocampista ya había confesado su fanatismo por Boca.

“Soy de Boca. De chico siempre lo tuve de ídolo a Riquelme, entonces le tengo un gran cariño al club. Fue uno de los mejores futbolistas que vi jugar”, confesó en declaraciones a Fox Sports Radio en 2019.

Y no ocultó su deseo de ponerse la camiseta del conjunto de La Boca: “Ojalá algún día pueda tener la oportunidad de jugar en Boca. Todavía no es el momento, es mi primer año en Flamengo y estamos conquistando grandes cosas, pero me gustaría jugar en la Bombonera”.