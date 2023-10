En el momento la situación pareció haber pasado inadvertida, pero la Pulga tomó conocimiento del hecho una vez terminado el partido.

En conferencia de prensa, le consultaron a Messi sobre lo que ocurrió y él fue contundente: "La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este".

Con su habitual calma para declarar, agregó: "No lo vi, me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1712659018232037834&partner=&hide_thread=false "NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental... pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Scaloni: "El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo"

El técnico Lionel Scaloni analizó la victoria de la Selección argentina ante Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas, se mostró conforme con el rendimiento del equipo y adelantó qué ocurrirá con Lionel Messi en el próximo encuentro.

"El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo, con situaciones, con recuperación tras pérdida, con la agresividad justa, y el resultado fue corto", indicó en conferencia de prensa luego del partido.

Scaloni

En ese sentido, añadió que "a lo mejor en el segundo tiempo podríamos haber hecho un poco más, ser más verticales, puede ser. Pero también eso conlleva un riesgo. Y los riesgos en algún momento hay que tomarlos y en otros son los rivales que van perdiendo los que tienen que tomarlos".

Por otra parte, fue consultado por el estado físico del capitán Lionel Messi y su presencia en el equipo ante Perú el próximo martes. "Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir juntando minutos. No es descontado que juegue o que no juegue, porque todavía no hablé de eso", adelantó.

Sobre la decisión de que vaya al banco ante Paraguay, indicó: "Creo que era riesgoso que pueda tener más minutos de lo normal". "Lo hablamos, estábamos de acuerdo y fue prudente hacerlo", sentenció.