La ciclista de Bangladesh recorrió más de 1.000 kilómetros en honor a Lionel Messi

En diálogo con Télam, el deportista se refirió al mensaje que buscó transmitir con su gran aventura y lo vinculó con los encuentros que lleva disputados el capitán de la albiceleste. "Que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo" , expresó el joven de 23 años.

Al momento de describir su travesía, Bit Khoar contó que fue apoyado por las personas que lo observaron mientras se trasladaba con su bicicleta: "En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veían con la camiseta de Argentina me ayudaba, me daban alojamiento o comida".

El viaje del ciclista inició en la ciudad de Teknaf, al sur del país, y terminó en Tentulia, que se encuentra al norte de Bangladesh. Sin embargo, no fue la travesía más larga del deportista, ya que en 2017 recorrió alrededor de 4.000 kilómetros al pasar por los 64 distritos del territorio bangladeshí.

Bit Khoar también reveló la alegría que sintió el país asiático por la obtención del Mundial de la albiceleste: "Celebramos como si nuestro país hubiese ganado la copa. En cada ciudad que crucé vi banderas argentinas y fotos de Messi".

"Es increíble el amor que tenemos, no puedo explicarlo con palabras. Sin dudas Bangladesh es el segundo país más fanático de la Selección después de Argentina", agregó.

La admiración del ciclista de Bangladesh por Lionel Messi

Bit Khoar tampoco ocultó que es un fiel seguidor del delantero de Paris Saint Germain y dio a conocer que es un fan del argentino desde hace tiempo. "Soy fan desde que soy pequeño, miraba sus partidos en la televisión. Su estilo siempre me pareció hermoso y diferente, él se transformó en una inspiración en mi vida", manifestó.

Incluso, manifestó su interés por conocer la Argentina, que es "el país de Messi": "Quiero hacer en bicicleta los 2.600 kilómetros que separan las ciudades de Río Gallegos y Rosario. Quiero conocer la cultura argentina a través de ese viaje y que los argentinos puedan conocer más de Bangladesh".