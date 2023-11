La Audiencia de Barcelona envió a juicio a Dani Alves por agresión sexual

Tras analizar las peticiones del fiscal y del abogado de la denunciante, los tres magistrados del Juzgado de Instrucción N°15 de Barcelona afirmaron que existen motivos suficientes para que el exfutbolista del Barcelona sea juzgado, aunque no fijaron una fecha para el inicio del proceso.

"Las manifestaciones de la presunta víctima y las declaraciones testificales e informes periciales que constan en la causa han de considerarse como suficientes a tal efecto, sin perjuicio del resultado final que se produzca tras llevarse a cabo la fase de plenario", sostuvo el fallo de la Audiencia.

A partir de este martes, las partes cuentan con cinco días hábiles para presentar sus escritos de calificaciones provisionales donde deberán argumentar el veredicto que solicitan, es decir, si Alves debe ser absuelto o condenado y, en este último caso, de cuántos años tiene que ser la pena.

Dani Alves

Según adelantó el medio español La Vanguardia, la fiscalía y la querella particular pedirán la pena máxima de 12 años de cárcel, mientras que la defensa del futbolista solicitará su absolución con el argumento de que las relaciones sexuales fueron consentidas. Una vez finalizado este trámite, la Audiencia fijará la fecha de comienzo del juicio oral.

Dani Alves permanece detenido con prisión preventiva desde el 20 de enero en un penal cercano a Barcelona. El 31 de julio pasado fue procesado por el delito de agresión sexual con acceso carnal a una joven de 23 años, hecho que según la denuncia ocurrió en una discoteca en diciembre de 2022.

El testimonio de la joven que denunció a Dani Alves por abuso ante la Policía

El ciclo español El programa de Ana Rosa, emitido por el canal Telecinco, presentó en mayo pasado un informe donde se escuchó una declaración "natural, espontánea y accidental" que la presunta víctima de Dani Alves realizó entre lágrimas al mozo de escuadra en la misma discoteca Sutton tras la posible agresión sexual.

Cuando los agentes policiales llegaron a la discoteca Sutton en Barcelona tras dar la señal de alarma, la cámara de uno de los efectivos se activó de forma accidental y grabó todo el testimonio de la víctima en lo que serían los minutos posteriores de haberse cometido la agresión sexual.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada. Delante de los agentes y entre llantos, la denunciante reveló que accedió "de manera voluntaria" al baño y después de besarse con el futbolista le dijo que se quería ir, pero "él me dice que 'no' y cierra el pestillo", aseguró.

Y agregó: "Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me empezó a pegar". Tras ello, la joven aseguró que el futbolista le tiró el bolso al suelo y la agarró de la ropa. Sin poder terminar el testimonio, una amiga intervino y confirmó al agente que "hubo penetración".

Dani Alves Declaración de la joven en el informe difundido en 'El programa de Ana Rosa' Captura de pantalla

Rápidamente, los agentes le ofrecieron asistencia y realizaron la denuncia a la comisaría. Así mismo, la joven pidió que la noticia no se hiciera pública. "No quiero que se dé publicidad a lo que ha pasado, nadie me creerá porque se verá por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo", pidió la joven.