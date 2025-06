Ignacio Malcorra reaccionó a la sanción de Newell´s con los chicos que le pidieron una foto: "Me dio mucha tristeza"

En una conferencia de prensa desde el predio de Arroyo Seco, el futbolista explicó: " A mí, en lo personal, me da mucha tristeza. Me pone mal el hecho de los nenes . La verdad que yo siempre me saqué fotos con todos".

“Fui a ver a mi hijo y, como en todas las canchitas que voy por Rosario, siempre me piden fotos nenes de todos los equipos. Uno trata de sacarse fotos con todos y que pasen un lindo momento como a mí me hubiera gustado cuando era chico”.

Luego recordó especialmente el día de la foto: "Ellos estaban ahí. Estaba mi hijo. Terminaron de jugar, pasaron, me saludaron, se sacaron una foto así como me saco siempre con todos. Después llegó lo que llegó".

Niños de Newell's Ignacio Malcorra Rosario Central

Respecto a la sanción del club del Parque Independencia con los juveniles, expresó: "Me pone triste por ellos. Los nenes, inocentes, que no saben mucho lo que hacen... Es lo que quisieron en un momento de felicidad, como hace cualquier nene cuando ve a un jugador de Primera División de sacarse una foto. Me pone triste lo que le pasó a ellos".

En ese sentido, remarcó que la sanción lo "sorprendió" al tratarse de "una simple foto nomás que se saca cualquier niño con cualquier jugador de Primera". Y sentenció: "Fui a ver a mi hijo, como en todas las canchitas que voy, que voy por todo Rosario, siempre me piden fotos nenes, de todos los equipos. La verdad, me sorprendió. Uno trata de sacarse fotos con todos y que todos pasen un lindo momento, como a mí me hubiera gustado cuando era chico sacarme fotos con un jugador de Primera".