A través de las redes sociales, Ricciardo se despidió de los fans de la escudería y agradeció a ellos y los equipos que lo acompañaron: “He amado este deporte toda mi vida. Es salvaje y maravilloso y ha sido un viaje. A los equipos e individuos que han jugado su parte, gracias. Para los fans que aman el deporte a veces más que yo jaja gracias”.

“Siempre tendrá sus altos y bajos, pero ha sido divertido y la verdad sea dicha, no lo cambiaría. Hasta la próxima aventura”, se despidió.

