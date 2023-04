En qué estado se encuentra la vuelta de San Lorenzo a Boedo y qué falta para que se concrete

Su presencia marcó hitos: fue el primer estadio en contar con luz artificial en el país. Además, allí se jugó el primer partido televisado en el fútbol argentino en una igualdad 1 a 1 ante River el 18 de noviembre de 1951.

La última dictadura militar argentina, encabezada por el militar Jorge Rafael Videla, fue el último suceso en el despojo que sufrió San Lorenzo del Viejo Gasómetro. Luego de unos años, la cadena Carrefour se instaló en avenida La Plata al 1700, donde se encontraba el estadio, lo que marcó toda una revolución no sólo en el Ciclón, sino también en el resto del fútbol argentino.

Viejo Gasómetro Hinchas de San Lorenzo ingresando al Viejo Gasómetro. Twitter (@SanLorenzo)

Antes, en 1977, las Madres de Plaza de Mayo reclamaron en el estadio la aparición con vida de los hijos desaparecidos durante la dictadura, lo que significó que una de las primeras manifestaciones públicas de esta organización haya sido en San Lorenzo.

Con la pérdida del estadio, el club inauguró el Nuevo Gasómetro el 16 de diciembre de 1993 para ser locales y si bien los hinchas le tomaron cariño, desean fervientemente que San Lorenzo retorne a Boedo, que además es uno de los clásicos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Para los simpatizantes de sus equipos, existen características que forman parte de la identidad de los clubes: uno de ellos es el barrio. Es por esto que Adolfo Res, hincha de San Lorenzo, se propuso iniciar la vuelta del Ciclón a Boedo en 1998, prácticamente una utopía por aquel tiempo.

Sin embargo, esa utopía tomó fuerza con el correr de los años, el público del Ciclón empezó a tener como uno de los ejes principales de conversación el regreso de la institución a sus terrenos. Concentraciones, marchas y cientos de hinchas para un mismo pedido: la tan ansiada vuelta, que es un punto central en la institución.

En qué estado está la vuelta de San Lorenzo a Boedo

El vicepresidente primero de San Lorenzo, Miguel Mastrosimone, hizo alusión en diálogo con C5N.com al presente en las gestiones del club para que se concrete el regreso del Ciclón a Boedo: "Nosotros a partir de la ley de Rezonificación nos concentramos más que nada en tratar de conseguir los 8.000 metros cuadrados que tiene el hipermercado todavía ahí".

En tanto, se refirió a las formalidades en las que se enfocó la institución. "En el medio tuvimos que hacer un montón de trámites administrativos que eran de rigor y obligatorios, como los permisos de obra. Toda la presentación de los papeles pertinentes ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo nuestro arquitecto emblema, que es Fabio De Marco", señaló.

Asimismo, remarcó que la intención es generar un fondo para que ese dinero sólo se utilice para este tema: "Estamos concentrados en el tema de los 8.000 metros cuadrados y un fideicomiso con el BICE, que nos va a permitir seguramente una vez que esté aprobado por Comisión Directiva y Asamblea, destinar todos los fondos que se recauden de la vuelta a Boedo a esa cuenta para que no se puedan tocar esos fondos, salvo para causas relativas con el futuro estadio".

Viejo Gasómetro Un partido jugado en el Viejo Gasómetro. Twitter (@SanLorenzo)

Además, cuando fue consultado sobre si existe algún plazo para la finalización de la construcción, respondió: "La idea nuestra, por supuesto que en el medio va a haber un proceso electoral, es que una vez terminado el proceso de los 8.000 metros y estén aprobados todos los papeles, inmediatamente empezar a hacer algo. Lo primero tendría que ser la demolición del predio de avenida La Plata, lo que quedaba del hipermercado".

"Ya con eso, se va a ver gente y máquinas trabajando ahí. Sería el primer paso antes de la edificación. También hay que hacer una licitación pública para ver quién se queda con todos los materiales porque además son costosos y hay muchas empresas que los quieren comprar", agregó en esta línea sobre los pasos a seguir.

Cómo impactaría en San Lorenzo la vuelta a Boedo

Por otro lado, destacó el gran significado que tendría para San Lorenzo terminar de concretar la vuelta a Boedo: "Es la transformación definitiva del club. Sería la devolución del lugar de pertenencia. San Lorenzo nunca se tendría que haber ido de avenida La Plata. No existe en el mundo una historia como la de San Lorenzo donde te saquen tu casa, que además es emblemática. Intentaron sacar el sentido de pertenencia y no lo lograron".

También, sobre esto, subrayó que "la vuelta a San Lorenzo a avenida La Plata es una causa justa. El club va a cambiar para bien estando en avenida La Plata. El progreso que va a tener el club va a ser enorme. Se hará justicia por una causa única, no se va a encontrar nunca una historia parecida a la de San Lorenzo. Sólo con la ley de Rezonificación, el patrimonio de San Lorenzo aumentó más de $20 mil millones".

Por último, destacó lo relevante que sería para Boedo la vuelta del Ciclón. "Va a ser muy importante para el barrio la presencia de San Lorenzo ahí, le va a dar modernidad, va a ser el estadio mejor conectado de la Argentina", adelantó.

Cómo sería el nuevo estadio de San Lorenzo

San Lorenzo llegó a un acuerdo con la reconocida empresa española Idom, especializada en arquitectura y otros proyectos edilicios. El club informó la contratación de esta compañía en enero de 2020 para avanzar en la construcción del nuevo estadio del Ciclón.

Se trata de la misma empresa que, entre otros varios trabajos, se desempeñó en la construcción del nuevo Estadio de San Mamés (perteneciente a Athletic de Bilbao), inaugurado en 2013, y en la última renovación del estadio Monumental de River, que terminó en 2023.

San Lorenzo nuevo estadio Así sería el nuevo estadio de San Lorenzo. Idom

Según informó Idom en su portal, la obra del flamante estadio de San Lorenzo tendría 12.000 metros cuadrados de espacio público verde y libre que se sumarán a la Ciudad de Buenos Aires. Además, con el objetivo de mejorar el área de circulación, en la propuesta se expresó que en el estadio se diluirán las fachadas También, por el requerimiento de espacios públicos verdes en Boedo, el proyecto establece la realización de tres plazas públicas grandes.

Sobre esto, el arquitecto español César Azcárate Gómez, director del proyecto de la construcción del nuevo estadio, señaló a C5N.com de qué se trata el acuerdo entre la institución y la empresa. "San Lorenzo le encargó oportunamente a Idom la elaboración de un proyecto de complejo deportivo que incluyera un estadio dentro del predio recuperado de avenida La Plata", expresó.

San Lorenzo nuevo estadio Así sería el nuevo estadio de San Lorenzo por afuera. Idom

Luego, mencionó una de las etapas más importantes de la gestión para la vuelta. "El mismo acompañó a la documentación que el club presentó a la Legislatura porteña cuando se votó la ley de Rezonificación, cuya aprobación permite que San Lorenzo pueda construir un estadio en el predio", manifestó.

Por último, detalló en qué estado se encuentra el retorno de la entidad Azulgrana a Boedo: "Lo que sabemos es que San Lorenzo está tramitando el permiso de desmantelamiento de las instalaciones existentes en el predio y esperando ser convocados para llevar a cabo el emprendimiento".

San Lorenzo nuevo estadio Idom

San Lorenzo nuevo estadio Idom

San Lorenzo nuevo estadio Idom

San Lorenzo nuevo estadio Idom

San Lorenzo nuevo estadio Idom

La palabra de quien se lo considera como el principal impulsor de la vuelta de San Lorenzo a Boedo

C5N.com habló con Adolfo Res, quien es considerado como el propulsor principal de la vuelta al barrio, y, al igual que Mastrosimone y Azcárate Gómez, nombró la Rezonificación como punto clave. "El club está en condiciones de hacer el estadio. En 2021 se aprobó la ley de Rezonificación, que es lo que te permite hacer el estadio. Después están los detalles de presentaciones. Hay que aprobar la demolición, eso es lo que se hace normalmente para cualquier obra", afirmó.

Res, además, recordó el origen de la iniciativa para regresar a Boedo: "Esto lo empecé con mi hermano como predicadores. Yo soy historiador del club. El puntapié inicial de esto fue en un café en 1998. Era una locura total, mis mejores amigos nos dijeron que estábamos locos. Ahí empezó la primera etapa de lucha desde cero. Tuve el honor de hablar en todas las marchas. Cerré un acto en Plaza de Mayo en 2012 con 110.000 personas".

Viejo Gasómetro Una de las tribunas colmadas en el Viejo Gasómetro. Twitter (@SanLorenzo)

La vuelta de San Lorenzo a Boedo: una causa pasional

Para avanzar en la vuelta a Boedo, hubo hechos clave: la Legislatura porteña aprobó por unanimidad la Ley de Restitución Histórica el 15 de noviembre de 2012, con la que el Ciclón recuperó los terrenos.

Luego, se firmó el boleto de compra-venta entre San Lorenzo y Carrefour el 14 de diciembre de 2016, mientras que el 5 de agosto de 2021, en un día que quedará marcado a fuego entre los hinchas del Ciclón, se aprobó la ley de Rezonificación con 54 votos a favor y una abstención, con la que la institución se encuentra habilitada para la construcción del estadio.

Antes, el 1 de abril de 2018, día en el que San Lorenzo cumplió 110 años desde su fundación, se inauguró la sede administrativa del club en avenida La Plata. Después, el 28 de junio de 2019, se firmó la escritura que certificó que la institución ya es dueña de los más de 27.000 metros cuadrados en Boedo.

San Lorenzo hinchas concentración Legislatura Una de las concentraciones de hinchas de San Lorenzo en la Legislatura porteña. Twitter (@SanLorenzo)

Con el fervor y el deseo a flor de piel, los hinchas de San Lorenzo colaboraron en 2013 con la compra de metros cuadrados, para que lo recaudado sea parte del fideicomiso acordado entre el club y el Banco Ciudad y de esta manera contribuir al regreso a Boedo. El costo de cada metro cuadrado era de $2.880 en un pago y se llegaron a recaudar alrededor de u$s8 millones.

En cuanto al pago a Carrefour, en el boleto de compra-venta de 2016 se señaló que el Ciclón debe abonar $110 millones con cuatro cuotas anuales de u$s1.000.000 cada una. En febrero de 2022 San Lorenzo informó que le giró el último pago a la empresa por una deuda que tenía.

Desde adentro: el recuerdo de un exfutbolista sobre los últimos partidos de San Lorenzo en el Viejo Gasómetro

Una de los recuerdos futbolísticos que tiene Walter Perazzo, exjugador del Ciclón y actual entrenador de Güemes de Santiago del Estero, es que fue parte de los últimos encuentros disputados en el anterior estadio del club.

En una comunicación con C5N.com, el exdelantero respondió a si los jugadores estaban al tanto de que aquel empate con Boca en 1979 iba a ser el último partido en el apodado Wembley Porteño: "Se sabía. Yo debuté ahí en el anteúltimo partido, el anterior a Boca. Tenía 17 años y entré en los últimos minutos del segundo tiempo. Sabíamos que iba a ser el último. La situación se asimiló de una manera muy rápida, había cierto desconcierto".

Sin embargo, expuso que no se revelaron claramente las razones: "No teníamos bien en claro los motivos, se hablaba de que iban a pasar una calle. Por lo menos yo tenía esa idea y era lo que había escuchado. Me enteré por el boca a boca del grupo, los compañeros, o por ahí de dirigentes de segunda línea, que uno tenía más acercamiento y relación. La información era que iba a pasar una calle y que por eso la iban a cerrar".

El Viejo Gasómetro, un estadio placentero para Perazzo

En tanto, Perazzo rememoró su comodidad cada vez que jugaba en el Viejo Gasómetro. "Lo que me queda siempre grabado es el placer que era jugar en esa cancha, la sentía muy acogedora, con el piso, el pasto, la gente, las gradas. Me resultaba una cancha que me motivaba, con su estructura, los cables que pasaban por arriba de la torre de iluminación", expresó.

Luego, agregó: "También solía ir jugando en inferiores a ver los partidos, alcanzando pelotas. Los recuerdos son lindos, con todos los romanticismos y folclore que tenía esa cancha, historias de mil cosas. Yo jugaba en las inferiores e iba a los bailes de carnaval, iba muchísima gente".

Walter Perazzo San Lorenzo Walter Perazzo en San Lorenzo. Twitter (@SanLorenzo)

Asimismo, si bien San Lorenzo había dejado de ejercer su localía en el Viejo Gasómetro, recordó que el estadio continuó utilizándose. "Estuvimos entrenando en la cancha un año más. Ya no se jugaba en el estadio pero en 1980 seguíamos entrenando ahí. Veíamos como de a poco se iba derrumbando, cómo iban sacando cosas y desarmando. Veíamos el deterioro poco a poco", señaló sobre lo que observaban los futbolistas de aquel entonces.

Por último, relacionó lo ocurrido con la falta de títulos del Ciclón por aquella época: "Me tocó la década del 80 donde se empezó a deambular por todas las canchas del fútbol argentino y eso era bastante desconsolado. La pérdida de identidad que uno tiene al perder el estadio es tremenda porque terminas yendo a jugar por cualquier lado. En la década del 80 San Lorenzo no pudo salir campeón por esa situación".

"Tuvo muy buenos equipos y ganó liguillas pero dar la ventaja de no tener una cancha en los momentos decisivos le costó perder los campeonatos. Para los que somos hinchas de San Lorenzo y nacimos en el club es muy doloroso pasar por ahí y tener recuerdos de algo que ya no está", concluyó.

San Lorenzo dejó de tener el Viejo Gasómetro: el rol de la dictadura y la profunda crisis anterior

La última dictadura militar argentina fue lo que terminó de quitarle el Viejo Gasómetro a San Lorenzo. Sin embargo, hubo un proceso anterior que tuvo mucha injerencia en el resultado final. "Eso es lo que se oculta o no se dice", definió un historiador del fútbol argentino consultado por C5N.com.

En línea con esto, el historiador, que pidió no ser nombrado, recordó cómo fue que el Ciclón empezó a perder su tierra, cuando la dictadura ni siquiera había empezado. "Por parte de San Lorenzo había voluntad de vender la cancha ya desde antes de la dictadura. El proyecto de mudar a San Lorenzo a Bajo Flores empieza a comienzos del año 60. Ahí se empieza a barajar la posibilidad de hacer un gran estadio en Bajo Flores y vender el de avenida La Plata", detalló sobre los hechos.

Luego, sobre el la complicada situación del club, agregó que "la gran debacle viene por los años 1974 y 1975. San Lorenzo entra en un espiral de deudas terrible y queda al borde de la quiebra".

"Eso es lo que se oculta o no se dice como para que quede simplemente como que fue una maniobra coercitiva de la dictadura o que básicamente la dictadura obligó a San Lorenzo a hacer algo que en San Lorenzo no se venía barajando para nada. No es así. Hay mucho de mito y relato simplificado como cuentito lindo y que no es tan así", aseveró.

"Es más complejo. Es más abarcativo y viene de un proceso más largo. Lo de la dictadura fue lo que terminó de coronar una larga agonía", concluyó en esta línea.

Viejo Gasómetro cámara de televisión San Lorenzo En el Viejo Gasómetro se jugó el primer partido televisado en la historia del fútbol argentino. Twitter (@SanLorenzo)

Con esto, se abre la incógnita de si era evitable que San Lorenzo pierda el Viejo Gasómetro, uno de los mejores estadios del fútbol argentino por aquella época, a lo que el historiador respondió que "hasta último momento hubo dirigentes de San Lorenzo que intentaron evitar que se pierda la cancha, lo que pasa es que ya estaba bastante instalado el tema de la venta".

"Es verdad que en el gobierno militar hubo presiones y que hicieron algunos vivos un negocio aliándose con dirigentes de San Lorenzo que necesitaban desesperadamente sacar dinero porque el club estaba muy mal", añadió en referencia al delicado momento económico de la institución.

El testimonio de un expresidente de San Lorenzo

Otra muestra que respalda lo que contó el historiador son las expresiones de uno de los expresidentes de San Lorenzo, Osvaldo Valiño, quien ocupó el cargo en el Ciclón entre 1972 y 1976. En 1975 (un año antes del inicio de la dictadura) detalló cómo estaba en los planes la venta del Viejo Gasómetro, citado por la revista El Gráfico: "La idea de vender la cancha de San Lorenzo nació cuando llegamos al gobierno del club".

En tanto, Valiño había hecho alusión a otro club argentino, uno de los clásicos de San Lorenzo: "En ese momento le propusimos a Huracán el negocio de compartir su estadio, y en principio no tuvo aceptación. Más tarde hicimos una reunión con las autoridades de la Secretaría de Deportes y con el doctor Bracuto. Ahí se llegó a un acuerdo para llevar adelante el proyecto. Es la única manera de provocar una expansión económica".

Viejo Gasómetro El Viejo Gasómetro, desde afuera. Twitter (@SanLorenzo)

Incluso, Valiño agregó en aquel entonces el monto por el cual se podría vender el estadio. "Actualmente se puede vender terrenos por más de $15 mil millones. Tenemos 36.000 metros cuadrados donde está ubicado el estadio y otros 2.400 en la calle Rivadavia entre Yatay y Pringles. Solamente San Lorenzo puede transformar su patrimonio en plata", había asegurado.

"Si actuamos con mentalidad empresaria debemos vender el estadio y sus instalaciones para aprovechar las ventajas que nos puede dejar esta operación. Por ejemplo, finalizar las obras de la Ciudad Deportiva", había afirmado después, por lo que con esto, si bien la dictadura tuvo mucho que ver con la pérdida del Viejo Gasómetro ya que fue determinante, el despojo inició antes de ese periodo.