Def. Unidos vs. Chaco For Ever, por Fecha 32 de Argentina - Primera Nacional

Def. Unidos recibirá a Chaco For Ever, en el marco de la fecha 32 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, el próximo domingo 15 de septiembre a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Villa Fox.

Def. Unidos sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Def. de Belgrano. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Chaco For Ever viene de perder contra Dep. Madryn por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 2 goles y recibieron 2.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y el marcador favoreció a Chaco For Ever con un marcador de 3-0.

Bruno Amiconi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Def. Unidos y Chaco For Ever, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

