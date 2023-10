Copa Libertadores: tras confesar ser hincha de River, Cvitanich reveló si hinchará por Boca en la final

“Sí, soy hincha de River, pero jugué en Boca. Tuve problemas con mis hermanos, por eso. Cuando salimos campeones con Boca, me dijeron ‘mirá, te deseamos lo mejor, pero no vamos a ir a la cancha el día que Boca salga campeón'”, reconoció durante una entrevista a ESPN y explicó que más allá de su cariño por La Banda, no lo despojó de su firme decisión. “Sentía alegría de verdad porque lo tomé como un trabajo, siempre me brindé al 100%. No iba a influir, de hecho, eso era de chico, después como que empecé a jugar al fútbol y me encariñé mucho con Banfield”.

Ahora, a punto que Boca juegue una nueva final en la Copa Libertadores el próximo 4 de octubre en el Maracaná frente a Fluminense, el exdelantero de Ajax, entre otros, analizó el presente del equipo dirigido por Jorge Almirón y hasta deseó que puedan obtener la séptima.

Cvitanich quiere que Boca gane la Copa Libertadores

Darío Cvitanich, que jugó la final de la Copa Libertadores en 2012, fue consultado sobre el presente del Xeneize: “A mí me gusta analizar el todo. Boca está en la final y es merecido porque algo tuvo que haber hecho para estar en la final. Boca siempre es Boca”.

Por otro lado, durante una entrevista en Cómo Te Va, en D Sports Radio, consideró que “decir hoy si Boca es el mejor del fútbol argentina hay que ver qué es lo que se considera para ver si es el mejor”.

“A mí me gustan los equipos que proponen y que juegan bien. A veces el resultado no va acompañado a eso”, respondió Cvitanich y no escatimó en buenos deseos para el mundo Xeneize: “Ojalá Boca pueda obtener la tan ansiada Copa”.

El exdelantero ganó dos títulos con la camiseta del conjunto de La Boca: el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012. En el primer semestre tuvo un buen rendimiento, pero luego fue perdiendo lugar. Su préstamo no se renovó y se fue al Niza de Francia.