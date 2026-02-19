Boca llegó a un acuerdo con Adam Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar Fortaleza aceptó los 3 millones de dólares por la totalidad del pase ofertado por el Xeneize y, de no mediar inconvenientes, el delantero paraguayo llegará al país el viernes para realizarse la revisión médica. River recibirá un porcentaje por la venta del pase. Por + Seguir en







Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

A contrarreloj por la fecha límite de poder realizar una incorporación por la lesión de un jugador del plantel, Boca llegó a un acuerdo y quedó a un paso de sumar a su tercer refuerzo: Fortaleza aceptó la oferta y el delantero Adam Bareiro se convertirá en el nuevo jugador de Claudio Úbeda.

En medio de las negociaciones, el conjunto brasileño había pedido 2 millones de dólares por el 50% del pase, pero Juan Román Riquelme no se dio por vencido y logró convencer a sus pares ofreciendo 3 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 29 años, con pasado en el fútbol argentino, ya que vistió las camisetas de San Lorenzo y River, quien recibirá un monto considerado por la transferencia.

Según trascendió, y de no mediar inconvenientes, se espera que el paraguayo arribe al país el viernes para someterse a las revisiones médicas correspondientes y posteriormente firmar su contrato, que será por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más.

Una vez sellada la incorporación, el Sifón podrá contar con Bareiro de manera inmediata y por eso no extrañaría que aparezca en la convocatoria para el estreno en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, el martes 24 en Salta.

La incorporación de Bareiro se da fuera del límite del mercado del pase por la confirmación de la lesión del mediocampista Rodrigo Battaglia quien fue operado con éxito de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Se estima que su recuperación se extienda entre 6 y 9 meses, perdiéndose gran parte de la temporada, incluyendo el Apertura 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Brunas noticias para River: cuánto dinero recibe el Millonario por la venta de Bareiro a Boca Como Adam Bareiro fue jugador del River y el Millonario se quedó con el 50% del pase, la venta del delantero a Boca es más que beneficiosa para los dirigentes. Bareiro River Es que el conjunto de Núñez recibirá poco más de 1.5 millones de dólares, y se suma al cargo de 1 millón de dólares que recibieron de 2025 cuando se fue a préstamo al fútbol de Qatar y los 1.5 millones que pagó Fortaleza. En total, River pagó cerca de 4.5 millones y la operación del dinero que ingresaría por él serían alrededor de U$S 4.000.000, recuperando gran parte de lo invertido.